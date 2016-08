Uudised

UUS! Transaviabaltika toob müüki sooduspiletid

Kolmapäev, 31. august 2016.



Autor: Ines Vapper Kolmapäev, 31. august 2016. Alates homsest saab Tallinn-Kuressaare ja Kuressaare-Tallinn ühe suuna lennupileti soetada 21,85 euro eest. FOTO: Valmar Voolaid Alates 1. septembrist saavad õpilased ja üliõpilased Transaviabaltika teenindatavatel saarte lennuliinidel lennata soodushindadega. Samuti on maavalitsuse tellimusel lisatud graafikusse septembriks ja oktoobriks mõningad lisalennud.



“Kooliperioodi ajaks oli igati loogiline samm koostöös suursaarte maavalitsustega lisada tavapiletite kõrvale veel üks sooduspiletitega lendajate grupp – õpilased ja üliõpilased,“ märkis Transaviabaltika Eesti esindaja Rene Must.



“Eeldame, et sügis toob endaga tavapäraste lennureisijate sekka rohkesti kooliealisi noori ja seetõttu astumegi sammu lastevanematele lähemale, et kooliealised lapsed saaksid kooliperioodi ajal ka ikka kiiresti koju põigata,“ lisas ta.



Alates käesoleva aasta 1. septembrist kuni 31. maini 2017 saab Tallinn-Kuressaare ja Kuressaare-Tallinn ühe suuna lennupileti soetada 21,85 euro eest.



Must täpsustas, et õpilasteks loetakse isikuid vanuses 7–19 aastat, üliõpilasteks 18–26 aasta vanuseid noori. “Kindlasti tuleb veenduda, et soodustust tagav õpilaspilet ja tudengite puhul üliõpilaspilet ISIC oleks ikka kehtiv ja lennusoodustuse saamise kinnitamiseks alati endaga kaasas,“ juhtis lennufirma esindaja tähelepanu.



Seoses 17. septembril aset leidva heategevusliku kokkade jalgpalliturniiri ja õhtusöögiga “Saaremaa saladused” toimub lisalend pühapäeval, 18. septembril.

Sauce2016 teeb kummarduse Saaremaale ja sügishooaja maitsetele ning toob Kuressaarde neli külaliskokka Michelini tärni restoranidest. Õhtusöögil kogutud sissetuleku abil rahastatakse kahe Kuressaare ametikooli õpilase praktikaperioodi maailma parimates restoranides.



Lisalennud on vedajalt tellitud ka Saaremaa ralli ajaks, 7. ja 9. oktoobril. Lisalendude palve tuli Saare maavalitsuselt seoses asjaoluga, et nendeks kuupäevadeks olid lennud välja müüdud.



Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi avalike suhete osakonna juhataja Rasmus Ruuda sõnul võivad maavalitsused kooskõlastatult ministeeriumiga lisareise tellida, kui selleks on nõudlus. Igal aastal eraldab ministeerium maavalitsustele toetussumma, mis on mõeldud planeeritud reiside teenindamiseks.



