100 pedagoogi tagasi koolipinki

Neljapäev, 01. september 2016.



Autor: Sigrid Osa Neljapäev, 01. september 2016. Eilses loovtunnis tuli osalejatel kollektiivist pilt joonistada. Vasakult: Marika Aarnis, Toomas Tang, Malle Veske ja Imbi Kolk. FOTO: Tambet Allik Eile toimus Nasva klubis meeleolukas Lääne-Saare valla haridus- ja kultuuritöötajate vastuvõtt, kus töötajad viidi tagasi koolipinki ja seda kõige otsesemas mõttes.



“Sel aastal oli üritus üles ehitatud koolitundidena. Natuke lõbusam oli,” rääkis Lääne-Saare valla infotöötaja Merike Lipu.



Päev hakkas pihta loovtunniga, kus osalejatel tuli kollektiivist lõbus pilt joonistada. Teiseks tunniks lauldi üheskoos.



Kolmandas tunnis õpiti selgeks balleti tähtsamad sammud. Inimeseõpetuse tunni viis läbi vallavolikogu esimees Urmas Lehtsalu, kelle terav huumorimeel üritusele särtsu juurde tõi.



Üritus lõppes aktusega, kus tänati töötajaid, kel täitus ümmargune tööl käimise aasta, meeles peeti ka juubilare.



“Rahvas tuli väga hästi kaasa ja oli selline lõbus meeleolu,” rääkis Lipu. Koolipäevast ei puudunud ka söögivahetund, kus töötajad said omavahel algava kooliaasta ja hooaja mõtteid vahetada.



