Sirmik täidab panni ja rohkemgi

Neljapäev, 01. september 2016.



Autor: Sigrid Osa Neljapäev, 01. september 2016. 28 cm läbimõõduga pann osutus suure sirmiku jaoks isegi pisut väikeseks, kuid seen sai praetud. Tegu polnud sugugi kõige suurema riisikaga. Foto: Maris Rebel Helle Timm tõdes, et tänavu on väga hea sirmikuaasta. Tema sõnul igal aastal nii palju seeni ei ole. Viimati oli nii hea sirmikuaasta kaks või kolm aastat tagasi. Samas on praegune seeneuputus suurem kui viimati. Kui paari aasta eest luges ta vaateväljas korraga kokku 148 sirmikut, siis tänavu on tema sõnul see arv tunduvalt suurem, kuigi lugeda pole tal mahti olnud.



“No praegu on valida, kas võtad aia tagant või viitsid 50 m kaugemalt tuua, või 100 m kaugemalt,“ rääkis Helle. Sirmikud kasvavad Salmel tema kodu kõrval.

Kui nadimatel seeneaastatel on lambad karjamaal seened nahka pistnud, siis tänavu on lammaste huvi seente vastu väike.



“Kui on vähe, siis nad söövad kõik ära. Varre ka. Aga sel aastal suured latakad kasvavad. Mõnel on küljest hammustatud, aga lambad ka ei viitsi enam,“ rääkis Helle.



Et seeni on palju käes, on ta pakkunud neid nii sugulastele kui tuttavatele. Samuti on lapsed viinud seeni kaasa mandrile oma sugalastele, tuttavatele ja tuttavate tuttavatele.



“See pann on 28 cm läbimõõduga. Seen oli isegi suurem, ma arvan, et umbes 30 cm läbimõõduga,“ rääkis Maris Rebel, kes Helle korjatud seenesaagist samuti osa sai. Ta praadis seene ära ning raputas soola ja pipraga üle. Helle lausus, et Marisele viidud seened polnud sugugi kõige suuremad ja kuna seeni on tänavu nii palju, on tal kadunud isegi igasugune huvi seeni üle mõõta.

Kõige enam meeldib talle, kui seened on munast ja riivsaiast läbi kastetud ja kuldkollaseks praetud.



“Delikatess küll, aga lõpuks tüdib ära,“ ütles Helle.



Ta kinnitas, et praegu on väike paus, kuid uusi seenenupukesi on jälle paista ja varsti on sirmikuid taas küllaga.



Ta nentis, et üleüldse on tänavu hea seeneaasta. Lisaks sirmikutele käis ta kodu lähedal pilvikuid korjamas. Samas kukeseeni tema sõnul Sõrve kandis ei ole. Samas ei kurda ta riisikate vähesuse üle.



