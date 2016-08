Uudised

Saare maakonnast läheb presidenti valima 15 valijameest

Neljapäev, 01. september 2016.



Saare maakonna kohalike omavalitsuste volikogud peavad hiljemalt 17. septembriks endi hulgast valima välja kokku 15 valijameest, kes lähevad nädal hiljem Tallinna presidenti valima.



Vabariigi presidendi valimise seaduse järgi määratakse kohaliku omavalitsuse volikogu esindajate arv valimiskogus lähtudes Eesti hääleõiguslike kodanike riiklikku registrisse kantud kodanike arvust kohaliku omavalitsusüksuse haldusterritooriumil presidendi valimise aasta 1. jaanuari seisuga.



Omavalitsuse, mille territooriumil elab kuni 10 000 hääleõiguslikku Eesti kodanikku, volikogu valib valimiskogusse ühe esindaja. 10 001–50 000 hääleõigusliku Eesti kodanikuga omavalitsus valib volikogusse kaks esindajat, 50 001–100 000 hääleõigusliku kodanikuga omavalitsuse volikogu neli esindajat ja üle 100 000 hääleõigusliku kodanikuga omavalitsuse volikogu 10 esindajat.



Kuna Saare maakonnas on 14 omavalitsust ja neist ainult ühe territooriumil, Kuressaare linnas, elab üle 10 000 valimisõigusega kodaniku, läheb maakonnast pealinna presidenti valima kokku 15 valijameest.



Valimiskogus osutub presidendiks valituks kandidaat, kes kogub 168 valijamehe toetuse. Valijamehi on üle Eesti kokku 335: 101 riigikogu liiget ja 234 kohaliku omavalitsuse volikogu esindajat.



***





Presidendi valimiste edasine ajagraafik



17. september (hiljemalt selleks kuupäevaks) – kohaliku omavalitsuse volikogud peavad valima oma esindaja või esindajad valimiskokku



20. september – algab kandidaatide registreerimiseks esitamine valimiskogu I hääletusvooru. Kandidaadi ülesseadmise õigus on vähemalt 21 valimiskogu liikmel. Valimiskogu liige võib olla ainult ühe kandidaadi ülesseadja.



22. september kell 18 – lõpeb kandidaatide registreerimiseks esitamine valimiskogu I hääletusvooru



23. september – vabariigi valimiskomisjon registreerib esitatud kandidaadid



24. september – valimiskogu I hääletusvoor



Kui esimeses voorus presidenti ei valitud, toimub samal päeval ka valimiskogu II hääletusvoor. Hääletamissedelile kantakse kahe eelmises voorus enim hääli saanud kandidaadi nimed. Valituks osutub kandidaat, kelle poolt hääletab hääletamisest osa võtnud valimiskogu liikmete enamus.



Kui ükski kandidaat ei saa nõutavat häälteenamust, toimub 14 päeva jooksul presidendi erakorraline valimine riigikogus. Valimistoimingud algavad taas riigikogu I hääletusvoorust ning sellele eelnevast kandidaatide ülesseadmisest.

