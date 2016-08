Uudised

Veinikonkursi žüriid juhib hiidlane

Neljapäev, 01. september 2016.



Autor: Heli Salong Neljapäev, 01. september 2016. Saaremaa toidufestivali raames toimuv Meie Maa Kena Veini konkursi žüriid juhib tuntud ajakirjanik, kunagine Maalehe peatoimetaja ja praegune Hiiu asja ajaja ning ettevõtja Aivar Viidik.



Mees teab toitudes ja ka veinidest nii mõndagi ning äraostmatu hiidlane saarlastel juba niisama punkte ei anna. Teised žüriiliikmed on Matthias Diether – Pädaste restorani Alexander peakokk, keda on 8 korda pärjatud Michelini tärniga, William Moschella – La Perla restorani omanik, Tanel Eigi - veiniajakirja Wine peatoimetaja, Sulev Lind – Budampexi müügijuht ja kodupruulija, Märt Käesel – Arensburgi veiniklubi president ja Meie Maad esindab ajakirjanik Sirli Tooming.



