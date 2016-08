Uudised

UUS! TS Laevad sõlmis lepingu Harilaiu, St. Ola ja Hiiumaa rentimiseks (Täiendatud!) (1)

Kolmapäev, 31. august 2016.



Autor: MM Kolmapäev, 31. august 2016. Harilaid. FOTO: Delfi Tallinna Sadama juhatuse esimees Valdo Kalm ja TS Laevad OÜ juhatuse esimees Kaido Padar lubavad anda täna ülevaate, milliste laevadega tagab TS Laevad liiniliikluse 1. oktoobrist 2016.



Ärilehele teadaolevalt sõlmis TS Laevad lepingu nõukogudeaegse tankipraami Harilaid, 1970ndate alguses ehitatud parvlaeva St. Ola ja kaasaegse aluse Hiiumaa rentimiseks.



Kõik rendile võetavad laevad kuuluvad Saaremaa Laevakompaniile või on nende poolt pikaajalise prahilepinguga kaetud.



Teadaolevalt toimusid pikad ja keerulise läbirääkimised, aga tänaseks on allkirjad lepingutel all.



Virtsu-Kuivastu liinil hakkavad 1. oktoobrist sõitma parvlaevad Hiiumaa ja St Ola. Rohuküla-Heltermaa liinil hakkavad sõitma Regula ja Harilaid.



Laevade asetus võib olukorrast sõltuvalt muutuda ja aluseid võib lisandnuda.



