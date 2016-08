Uudised

UUS! Ka Laimjalast leitud metsseakorjus osutus katkukandjaks (2)

Kolmapäev, 31. august 2016.



Autor: Ines Vapper Kolmapäev, 31. august 2016. FOTO: Priit Rauniste Täna hommikul tuli labori vastus, et möödunud laupäeval Laimjala jahiseltsi aladelt leitud metssiga on sigade Aafrika katku suhtes positiivne, teatas Saaremaa veterinaarkeskuse juhataja Toivo Jürisson.



Maaülikooli veterinaarepidemioloogia professor Arvo Viltrop ütles esmaspäeval Meie Maale, et suure tõenäosusega osutub Tartu laboris peale Sakla lähistelt leitud metssea positiivseks ka Laimjalast leitud korjuse proov.



“Kuna kodusigadel on seakatk juba tuvastatud, siis usun, et katk on levinud Saaremaa metsas juba ligi kuu aega,” hindas Viltrop. Maaülikooli veterinaarepidemioloogia professor Arvo Viltrop ütles esmaspäeval Meie Maale, et suure tõenäosusega osutub Tartu laboris peale Sakla lähistelt leitud metssea positiivseks ka Laimjalast leitud korjuse proov.“Kuna kodusigadel on seakatk juba tuvastatud, siis usun, et katk on levinud Saaremaa metsas juba ligi kuu aega,” hindas Viltrop.

