Kuressaares taastati ainulaadne maakelder

Kolmapäev, 31. august 2016.



Autor: Heli Salong Kolmapäev, 31. august 2016. Vana maja väärib vana, kuid kordatehtud keldrit. Tõnu Ling on lõpetamas töid Kuressaare ainsa kahe sissepääsuga maakeldri juures. Foto: Tambet Allik Kuressaares Uus-Roomassaare 6 taastati majarahva initsiatiivil ainulaadne maakelder.



“Selliseid võlvitud maakeldreid, mis paiknevad linnas hoovi peal, on Kuressaares üsna vähe. Maal neid on, aga linnas maksimaalselt kümme. Selline kahe sissepääsuga maakelder on aga linnas ainuke,” kirjeldas muinsuskaitse spetsialist Mihkel Koppel.



Koppeli sõnul on selline mõisa-tüüpi kelder olnud näiteks veel Sikassaare mõisal.



Lisaks sellele, et Uus-Roomassaare tänava kelder on ehituslikult erandlik, on tavapäratu ka see, et kelder, kus hoiti toidukraami, ehitati peahoones paiknenud pansionaadi õuele.



Kelder ei ole eraldi mälestisena arvel, aga väärib kiitust, et majarahvas väärikat ajalugu säilitada soovib.



“Kiitus, et selline objekt on taastatud! Olen tehtuga rahul, sest nii hästi pole Kuressaare vanalinnas veel ühtegi keldrit ette võetud,” rõhutas Koppel.

Keldri tegi korda Tõnu Ling, kellele lisaks ehitusalastele teadmistele kulus marjaks ära ka äsja saadud arboristidiplom.



Puud segasid



“Kõigepealt tuli maha võtta kaks suurt puud. Igal asjal on oma aeg ja puu ei ole nii pikaajaline, kui võiks olla kelder,” põhjendas Ling.



Jalakas kasvas näiteks otse keldri keskel, aga selle kändu ei hakatud välja juurima, sest muidu oleks tõmmatud keldri konstruktsioonid paigast ära. Loodetavasti mädaneb känd ise ära. Teine puu, meetrise läbimõõduga vaher, kasvas otse keldriukse ees ja oli ajanud juured portaali sisse ning kõigutas külgseina.



“Mõlemad keldri portaalid olid lagunenud, kuid alt olid keldriruumid tipp-topp korras, võlvid nagu uued, nii hästi säilinud. Kahest ruumist läheb korralik ventilatsioon keskele korstnasse kokku,” iseloomustas meister.



Kummagi keldriruumi suurus on umbes 8 m2 ja sissepääsuks suured, vanade trepiastmetega eeskojad, mis hoiavad talvel külma tagasi.



Keldris olevat asjad hästi säilinud, kuid viimasel ajal ei hoidnud üheksa korteriga maja elanikud seal enam midagi.



Tõnu Lingi enda tehtud on ka uued männipuust uksed ja tammised piidad. Uksehinged on Saaremaa Seppade töö.



Tänavapoolsel uksesillusel ilutseb aastaarv 1900.



“On kindlaks tehtud, et see on keldri kasutuselevõtu aasta. Sellist objekti on põnev taastada ning tekib missioonitunne, et ajalugu säiliks. Eesmärk on, et see kelder rohkem ei laguneks,” märkis Ling.



