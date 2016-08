Uudised

UUS! Seeneline leidis poodud koerakutsika

Teisipäev, 30. august 2016.



Autor: Ahto Jakson Teisipäev, 30. august 2016. Kuuse alt leitud koerakutsikas pärast silmusest vabastamist. FOTO: erakogu Politsei alustas kriminaalmenetlust uurimaks, kes poos üles koerapoja, kelle korjus leiti möödunud laupäeval Lääne-Saare vallas kuuse alt silmusest.



27. augustil kella 19.30 ajal jõudis Lääne-Saare vallas Nõmpa külas asuvasse taluhoovi ärev seeneline. Ta ütles, et leidis kuuse alt koera, kes ei liiguta ega tule ka hüüdmise peale. “Ta nägi koera nii palju kaugemalt. Tegi loomast pildi ja näitas seda meile ja küsis, ega me ei tea, kelle koer kuuse all istub,” meenutas talu perenaine. Tol hetkel ei teadnud pildistaja veel, et koer on surnud.



Talu perenaine läks koos abikaasa, lapse ning metsas seenel olnud perega koera vaatama. “Mõtlesime, äkki on loomal abi vaja,” rääkis ta. Kaugele ei tulnud minna. Ligi 300 meetri kaugusel talust osutatud kohas tõmbas abikaasa kuuseoksad eest ära. Avanes kohutav vaatepilt.



Umbes kolmekuune koerapoeg oli üles poodud. Istuvas asendis koera kaela ümbritses nöör, mille teine ots oli pandud ümber puuoksa. Leiust šokeeritud naine helistas hädaabinumbrile. “Me ei saanud niimoodi jätta. Kaasas olnud laps nägi ka koera ning sai šoki. Oleme vaid aasta otsa seal elanud ja sellise asja otsa sattuda on päris kohutav.”



Matsid koera leiukoha lähedale



Mõne aja pärast helistas politsei ja ütles, et patrull tuleb kohale. Politseipatrull fikseeris olukorra ning vabastas looma silmusest. Kui kaua koer võis metsas olla, ei ole praeguseks teada. “Maha võttes tuli sealt igatahes lehka ja koera keha oli kange. Ma ei ole enne surnud looma niimoodi näinud,” väitis talu perenaine.



Tagantjärele meenus talle, et möödunud neljapäeva õhtul märkas ta pimedas üht autot, mis ligi veerand tundi metsas viibis ja seejärel ära sõitis. “Mõtlesime veel, et järsku tõi keegi prügi metsa alla,” oletas naine.



Politsei küsis, kas pererahval oleks võimalik koer maha matta. “Tõime kodust labida ja teki. Mees kaevas augu. Panime surnud koerapoja teki sisse ja matsime maha,” rääkis talu perenaine, suutmata sealjuures pisaraid tagasi hoida.



Juhtum šokeeris naise peret väga. Ta loodab, et see, kes koera üles poos, saab õiglase karistuse. Loomasõbralikul naisel on endal kodus kaks kassi, koer ja väike küülik. “Oleks võinud koerapoja kas või meie aia äärde jätta. Ei ole vaja looma tappa,” lausus ta läbi pisarate. Naine oleks koera heameelega oma hoole alla võtnud.



Loomakaitseliit tegi politseile avalduse



Ükskord leidis naine veel linnas elades keldrist emata kassipojad ja hakkas nende eest hoolitsema. “Olen juba väiksest peale loomi üles korjanud, kui olen neid leidnud. Ega looma kellegi värava juurde jätmine oleks ka õige tegu, aga ikkagi kuidagi parem. Nii on lootust, et ta saab endale uue peremehe,” sõnas naine.



Ta pöördus esmaspäeval ka Eesti loomakaitse liidu poole. Liit tegi politseile avalduse uurimise algatamiseks. Politsei alustas juhtumi kohta kriminaalmenetlust karistusseadustiku looma julma kohtlemise paragrahvi järgi. Kohus saab koeratapjat süüdimõistmisel karistada rahalise karistuse või kuni aastase vangistusega.



Politsei palub kõigil, kes nägid Nõmpa küla kandis kahtlast liikumist või omavad infot, mis võiks aidata juhtunusse selgust tuua, pöörduda politsei poole meili teel meelis.juhandi@politsei.ee või telefonil 454 9731.



Lahkamist ei ole vaja



Eesti loomakaitse liidu juhatuse esimees Heiki Valner ei olnud rahul, et politsei lubas koerapoja maha matta. “Amatöörlus ja lohakus kuubis!“ leidis ta. “Juriidilises plaanis tähendab see, et isegi kui koeratapja leitakse, siis kohtust see läbi ei läheks – lahkamist ei tehtud,” pahandas Valner. Tema sõnul teeb uurimise raskeks seegi, kui loom on kiibistamata ja registrisse kandmata.



Kuressaare politseijaoskonna piirkonnavanema Meelis Juhandi kinnitusel käis sündmuskohal koos politseinikega ka loomaarst, kes tuvastas kohapeal koera surma ja fikseeris ka selle põhjuse.



