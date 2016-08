Uudised

Kütid pelgavad katku edasikandmist veokitega

Kolmapäev, 31. august 2016.



Autor: Heli Salong Kolmapäev, 31. august 2016. Jahimehed ei soovi, et Vireeni autod hakkaksid praegu Saaremaal laiali vedama metsseakorjuste kogumiseks mõeldud konteinereid. FOTO: Tambet Allik Esmaspäeva õhtupoolikul toimus Saaremaa jahimeeste kohtumine, mille eesmärk oli leppida kokku, kuidas sigade Aafrika katkust (SAK) põhjustatud eriolukorras erinõudeid täita.



Nimelt peab jahiselts esitama veterinaarkeskusele taotluse kütitud metssigade jaoks konteinerite ja külmikute ülesseadmiseks. Saaremaa metsadesse paigutatakse konteinerid hukkunud seakorjuste kokkukogumiseks. Kokku on 600-liitriseid konteinereid kümmekond. Korjuste hävitamiseks on jahiseltsidel lepingud AS Vireeniga juba varem sõlmitud.



“Arutasime, kuhu need konteinerid paigutada. Me ei ole seda veel otsustanud. Konteineritega jäi jahimeeste esialgne otsus selline, et kaardistatakse ära need kohad, kuhu konteinerid saab panna,” märkis Saarte jahimeeste seltsi esimees Ive Kuningas.



“Leidsime ühiselt, et täna veel metsas sellist suremust pole, mis oleks tavapärasest suurem. Kuna meil ei ole ka üheltki kütitud metssealt saadud positiivset katkuproovi ja kuna neid konteinereid toob AS-i Vireen auto, siis arvasime, et ei ole praegu mõistlik lasta Vireeni autol mööda maakonda nende konteineritega ringi sõita. Kaardistame kohad ja kui on märgata metsas olukorra muutust, siis palume konteinerid kohale toimetada,” lisas Kuningas.



Rääkides külmkappidest liha jaoks, ütles Kuningas, et nemad oleksid soovinud saada rohkem külmkappe, kui oli riigi pakkumine.



“Me ei ole lõplikku vastust veel saanud, läbirääkimised alles käivad. Riik oleks meile praegu pakkunud viis külmkambrit, see on ikka väga väike arv meie küttimise ja jahipiirkondade jaoks, aga midagi teha ei ole, me peame sellega leppima,” konstateeris Kuningas.



Vastuste ootuses



Laimjala jahiseltsi aladelt laupäeval leitud katkukahtlusega metsseakorjuselt võetud proovi kohta Saaremaa veterinaarkeskuse juhataja Toivo Jürissoni sõnul eilseks veel vastust ei saadud.



Samuti ei olnud eile veel teada, kuidas ja millised tsoonid seoses SAK-iga Saaremaal kehtestatakse.



Üleskerkinud küsimusele, kas suuremad aiad oleksid ehk Sakla sigalat katkust päästnud, vastas Jürisson eitavalt.



