Lux Express tõi liinile neljanda bussi

Kolmapäev, 31. august 2016.



Autor: Ahto Jakson Kolmapäev, 31. august 2016. Lux Expressi bussiga sõitmiseks ei pea piletit välja printima. FOTO: Lux Express Lux Express paneb septembri algul Kuressaare-Tallinna liinile sõitma neljanda bussi, kutsudes nii autosõidu asemel eelistama mugavat bussi.



Alates 5. septembrist väljub buss Kuressaarest kell 10.40 ja Tallinnast kell 16.30. Lux Expressi juhatuse esimehe Hannes Saarpuu sõnul võtsid reisijad talvel lisatud bussi väga hästi vastu ning see andis julguse lisada veel üks. Uuel väljumisel on vahepeatus Virtsu sadamas, Kuivastus, Liival, Orissaares, Ratlas ja Valjalas.



Saarpuu hinnangul nõudlus linnadevahelise ühistranspordi järele kasvab, sest tänapäevased mugavad bussid pakuvad järjest enam konkurentsi autosõidule.

“Paljud reisijad eelistavad roolis olemise asemel kasutada sõiduaega kasulikult kas tööks, õppimiseks või puhkamiseks ning seda võimaldavad ka mugavad kaasaegsed bussid,” ütles Saarpuu.



Ta tõi välja, et reisijatel tasub piletid eelmüügist ära osta. “Ka meediast on läbi käinud juhtumid, et reisija jääb bussist maha, kuna buss on täis. Paraku on nii, et koha soovitud väljumisel tagab vaid eelmüügist ostetud pilet,” selgitas ta. Lux Expressi juht tuletas meelde, et piletit välja printima ei pea ning bussile saab isikut tõendava dokumendi, PINS-kaardi või elektroonse pileti alusel.



Busside sõidugraafik Kuressaare-Tallinna liinil läheb üha tihedamaks ja samuti konkurents. Kui Lux Expressi lisatud buss hakkab Kuressaarest väljuma kell 10.40, siis vaid viis minutit hiljem asub Tallinna poole Kalle Bussid OÜ buss.



