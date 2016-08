Uudised

Täiskasvanute tagasitoomiseks kooli sai toetust ka KTG

Kolmapäev, 31. august 2016.



Autor: Sigrid Osa Kolmapäev, 31. august 2016. Riik kutsub täiskasvanuid tagasi kooli eesmärgiga tuua haridustee katkestanud täiskasvanud tagasi põhiharidust või üldkeskharidust omandama ja võimaldada neil õpingud edukalt lõpetada.



Kokku toetati 16 projekti enam kui 2,6 miljonit euroga, nende hulgas on ka Kuressaare täiskasvanute gümnaasiumi (KTG) oma.



Kooli naasvatele täiskasvanutele pakutakse õppimisoskusi arendavaid koolitusi ja lisa- või tasanduskursusi erinevates õppeainetes. Olulisel kohal on ka õppijate nõustamine ja individuaalne juhendamine.



“Projektiraha annab meile märksa suuremaid võimalusi nende õpilaste leidmiseks ja toetamiseks. Me püüame ennast nähtavamaks teha erinevate infopäevade ja reklaamkanalite kaudu,” ütles KTG direktor Ly Kallas.



Samuti plaanitakse tema sõnul e-õpet laiendada – teha see õppijate jaoks kaasaegsemaks ja lihtsamaks. Eelkõige mõeldes inimestele, kes töötavad väljaspool Saaremaad.



Tegema hakatakse julgustavaid eelkursusi põhiainetes varem lõpetanutele. See sobib Kallase sõnul hästi neile, kes on näiteks 10–15 aastat tagasi haridustee lõpetanud ja kellel on hirm, et õpitu ei ole enam meeles.



“Püüame veelgi rohkem arvestada individuaalsust ja õppe eripära. Selleks on meil võimalik sisustada üks väike ruum,“ lausus ta. Suurendada plaanitakse ka koostööd erinevate osapooltega – tööandjate, allasutuste, omavalitsustega jt. Samuti plaanitakse koolitada õpetajaid.



“Teisel ringil targaks“-nimelised projektid viiakse ellu koostöös kohalike ettevõtete, töötukassa ning Rajaleidja keskustega.



