Kihelkonnal alustab kooliteed üks õpilane

Kolmapäev, 31. august 2016.



Autor: MM Kolmapäev, 31. august 2016. Kui veel mõne nädala eest oli lahtine, kas Kihelkonna koolis avatakse algaval õppeaastal esimene klass või mitte, siis nüüdseks on kooli viidud üks avaldus.



“See võib muutuda, teinekord on need arengud väga äkilised enne kooliaasta algust,“ rääkis Kihelkonna vallavanem Raimu Aardam. Ta ütles, et huvi Kihelkonnal kooli mineku vastu tundis huvi paar peret.



Ühe pere võsuke, Annika Leontiine Jacobsen, alustab viimaste andmete kohaselt ainsa lapsena oma kooliteed just Kihelkonna koolis.

