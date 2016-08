Uudised

Valjalas suured uuendused

Kolmapäev, 31. august 2016.



Autor: Ivika Laanet Kolmapäev, 31. august 2016. Valjala vald parandas parkimistingimusi Valjala rahvamaja juures.



“Valjala rahvamaja juures parkimine on olnud viimastel aastatel pidevalt päevakorras,” ütles Valjala vallavanem Aare Martinson, viidates, et suurürituste korral ummistasid autod teeääri ja tekkis liiklusohtlikke olukordi. Vallavanema sõnul oligi see põhjus, miks korrastati rahvamaja sisehoov ja rajati sinna asfaltkattega parkla, kuhu mahub kuni 20 masinat. Töid teostas AS Level.



Lisaks parklale saab peagi uue katte Valjala rahvamaja saali parkettpõrand, mille vahetamise tööd lähevad maksma ligi 9000 eurot.



Uuendustööd viidi läbi ka põhikoolis. Kalma Ehitus OÜ poolt tehtud tööd on lõppenud.



Välja vahetati fuajee aknad, esifassaadi puitvooder, remonditi peasissekäigu varikatus, värskendati söökla ja sealse personali ruumide väljanägemist, vahetati välja viimased vanad puupõrandad kahes klassiruumis, remonditi kaks trepikoda ja maja esiküljele rajati betoonkividest kõnniteed.



