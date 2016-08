Uudised

Kristel Aaslaid tuli välja uue singliga (1)

Kolmapäev, 31. august 2016.



Autor: MM Kolmapäev, 31. august 2016. Kristel Aaslaid, räppar Okym (paremal) ja DJ Audioholic. FOTO: Ingrid Lauringson Saarlasest lauljatar Kristel Aaslaid, räppar Okym ja DJ Audioholic üllatavad südasuvise loo ja muusikavideoga.



Unistava hõnguga singel “Ma tõusen lendu” räägib läbi raskuste tähtede poole püüdlemisest ning sõpruskonnast, kellele toetudes on võimalik teoks teha ka kõige suuremad unistused.



Muusikavideo on loonud DOT Films koosseisus režissöör Sven Olters, Risto Niils ja Brit Tammeleht.



Video on filmitud Hiiumaal Surfiparadiisis, kus kogu võtteseltskond sai lainetes lustida. Oma õla muusikute toetuseks panid alla ka Suhkrumoll, Hiiumaa Lihatööstus, Saku ja Carriba Club.

