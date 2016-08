Uudised

Kuressaare kohtutäitur paneb ameti maha (1)

Kolmapäev, 31. august 2016.



Autor: Ahto Jakson Kolmapäev, 31. august 2016. Ligi 40 aastat kohtutäiturina töötanud Svetlana Põld otsustas, et paneb alates 2. septembrist ameti maha.



“Lihtsalt sai mõõt täis. Töös jagus nii rõõmuhetki kui ka raskeid momente. Kui pead ikka kellegi kodu maha müüma, siis see on raske. Samuti, kui võlgnikud ei taha koostööd teha,” rääkis 66-aastane Põld. Võlgnike kättesaamiseks on ta kasutanud nii sugulaste kui vallavalitsuste ja teiste abi.



“Püüame viimase hetkeni lahendusi leida ja kui vähegi võimalik, siis mitte kodu maha müüa. Kui võlgnik näitab üles head tahet, tuleb ka võlausaldaja vastu. Kõige hullem, kui põgenetakse eest,” nentis Põld. Uut tööd ta endale praegu ei võta ja esialgu puhkab.



Kohtusüsteemi läks Svetlana Põld tööle juba 1966. aasta 1. septembril tõlgina, hiljem jätkas ta kohtuistungi sekretärina. Alates 1980. aastast töötab Põld kohtutäiturina.



Lossi 4a, Svetlana Põllu ruumides alustab 2. septembrist tööd Rapla kohtutäitur Õnne Pajur.

