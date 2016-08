Uudised

Tänavapiknikule pool tuhat registreerunut

Kolmapäev, 31. august 2016.



Autor: Sigrid Osa Kolmapäev, 31. august 2016. Tänavapiknik 2015. FOTO: Valmar Voolaid Järgmisel nädalal algab juba traditsiooniks kujunenud Saaremaa toidufestival, mis kulmineerub laupäeval tänavapiknikuga. Piknikule on end juba registreerinud pea 500 inimest. Kokku on kinni pandud 60 kaheksale inimesele mõeldud lauda.



Lauad on tänavu paigutatud kümneste plokkide kaupa kahes reas.

“Kuldsed Lehtrid teevad tänavu avapaugu pasunatega ja seejärel tuleb Marju Länik. Ta esineb Meedla koja ees, nagu möödunud aastal. Sealt on juba kõik lauad läinud. Enamasti inimesed teavad küsida,“ rääkis Kuressaare turismiinfokeskuse spetsialist Kristina Mägi.



Ta lausus, et laudu hakati broneerima keskelt äärte poole. Samas tõdes Mägi, et kurvastama ei pea ka ääres olijad ja piknikule võib tulla ka ette registreerimata. Orissaare ansambel Kuldsed Lehtrid esineb liikudes, nii et kõik saavad tänavapikniku melust osa. Eelnevalt soovitatakse kindlasti end kirja panna suurematel seltskondadel, kes soovivad istuda koos või lähestikku.

Piknik saab hoo sisse kella kuuest ja vältab kella kümneni õhtul.



Varasemate aastate praktika on näidanud, et mida lähemale jõuab pikniku toimumise aeg, seda rohkem hakkavad inimesed laudu broneerima. Samuti on aeg näidanud, et koha broneerivad umbes pooled inimesed, teine poolt osalejatest tuleb lihtsalt kohale.



“Praegu võib broneeringutega igati rahul olla,“ kinnitas Mägi. Korraldajad on öelnud, et kui sajab lausvihma, jääb piknik ära. Väikest sadu ollakse valmis siiski trotsima.



“Eks me vaatame õunte pealt. Kui on kerge vihmasabin ja see käib hooti, siis vahest ikka toimub. Kui on aga lausvihm, pole mõtet inimesi leotada,“ rääkis Mägi.



Piknikule mineja peaks kaasa võtma oma piknikukorvi. Samas teenindavad kliente tänavaäärsed kohvikud. Soovi korral võib hubaseks olemiseks kaasa võtta laudlina, küünlad, kaunistused jms.



Samal päeval kella viiest üheksani leiab aset väinatammi lustipiknik. Sinna end registreerima ei pea. Samuti ei oota külastajaid ees pingid ja lauad, vaid tegemist on traditsioonilise piknikuga, kuhu tuleb kaasa võtta ka piknikutekk.



