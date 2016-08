Uudised

Linn ei tõsta muusikakooli töötajate palka

Kolmapäev, 31. august 2016.



Autor: Ahto Jakson Kolmapäev, 31. august 2016. Kuressaare linnavalitsus ei pea põhjendatuks tõsta Kuressaare muusikakooli õpetajate palka nii nagu viimased soovisid saadetud pöördumises, vaid jätkab sel teemal kõigi linna haridusasutuste õpetajate võrdset kohtlemist.



Hindamaks muusikakooli õpetajate nimel esitatud pöördumise sisu, koostas Kuressaare linnavalitsuse raamatupidamine muusikakooli õpetajate palgaanalüüsi, vaadeldes nii palgamäärade kui väljamakstud palkade dünaamikat aastatel 2012–2016 ning võrrelduna samal perioodil kehtinud üldhariduskoolide õpetajate palgaga.



Koostatud analüüs näitab, et muusikakooli õpetajate palgamäärad on viimasel kolmel aastal (2014–2016) olnud pidevas tõusus ning kasvanud kokku 35%, tõustes 600 eurolt 2014. aastal 810 euroni 2016. aastal.



Palk tõusis



“Palgamäärade ühtlustamisel ja süsteemi korrigeerimisel on just muusikakooli pedagoogide palgatõus olnud teiste Kuressaare linna asutustega võrreldes suurem,” kirjutas Kuressaare linnapea Madis Kallas oma vastuses Kuressaare muusikakooli õpetajate pöördumisele.



Linnapea väitel oli ametikohale tegelikult välja makstud keskmine palk 2015. aastal kinnitatud palgamäärast märgatavalt kõrgem – 834 eurot ametikohale ehk 92,75% vastava aasta üldhariduskoolide õpetajate kinnitatud palgamäärast. Kuressaare linna 2013.–2017. aastaks sõlmitud koalitsioonileppe kohaselt seati eesmärgiks 90%, mis kunstikooli ja lasteaiaõpetajate puhul jäi täitmata.



“Kuressaare linn on oma hallatavate asutuste palgapoliitika kujundamisel pidanud põhjendatuks lähtumist võrdse kohtlemise printsiibist ning kehtestanud kõigile asutustele ühtse, ametikohtade kvalifikatsioonist sõltuva palgaskaala, hoidudes erisuste tegemisest konkreetsele asutusele,” märkis Kallas.



Linnavalitsus tutvustas tehtud analüüsi nii volikogu rahandus- kui hariduskomisjonile augustikuu koosolekutel. Mõlemas komisjonis leidis toetust linnavalitsuse seisukoht jätkata ühesuguse palgaskaala alusel kõigi linna otsustest sõltuvate asutuste finantseerimisel ning rõhutati vajadust püüda leida raha kõigi töötajate palgamäärade tõstmiseks.



Kuressaare muusikakooli 22 õpetajat pöördusid juuni keskel usaldusisik Karlis Saare vahendusel linnavolikogu ja -valitsuse poole, et nende palgad võrdsustataks üldhariduskoolide õpetajate töötasudega.



