UUS! Laimjalast leiti kahtlane metsseakorjus

Esmaspäev, 29. august 2016.



Autor: Ines Vapper Esmaspäev, 29. august 2016. Plaanide arutamiseks kogunesid saare jahiseltside esindajad. Koosolekut juhtisid Saarte jahimeeste seltsi juhatuse esimees Mati Tang (keskel) ja seltsi tegevjuht Ive Kuningas. FOTO: Tambet Allik Laimjala jahiseltsi aladelt leiti laupäeval järjekordne katkukahtlusega metsseakorjus, kellelt võetud proov saadeti analüüsiks Tartu laborisse.



Saarte jahimeeste seltsi esimehe Ive Kuninga sõnul on Sakla farmi lähedalt leitud metssiga siiski praeguseks hetkeks ainus, kellelt võetud proov sigade Aafrika katku suhtes tugevalt positiivseks on osutunud.



Nagu ka möödunud nädala keskpaigas Sakla seafarmist mõne kilomeetri kauguselt leitud hukkunud metssiga, oli ka Laimjala vallast leitud seakorjus tugevalt roiskunud. Saaremaa veterinaarkeskuse juhataja Toivo Jürissoni sõnul otsustab kordusproovide vajaduse veterinaar- ja toiduameti peamaja või riiklik tauditõrjekomisjon.



Saare jahimehed on diagnoosi kinnitamiseks teinud ühisavalduse Sakla lähistelt leitud metsseakorjuselt võetud proovi saatmiseks referentslaborisse Hispaanias, kus möödunud aastal osutus katku suhtes negatiivseks Pihtla lähistelt leitud metssiga. Nimelt näitas algne proov Tartu veterinaar- ja toidulaboratooriumis seakatku nakatumist.



Jürissoni sõnul võivad korjused olla halvas seisukorras ka seetõttu, et jahimehed ei saa lastud looma kohe kätte, see sureb metsa ära ning avastatakse hiljem. Kui korjusest on järel vaid luud ja kondid, pole võimalik tuvastada ka kuulihaavu.



Maaülikooli veterinaarepidemioloogia professori Arvo Viltropi hinnangul tasub Sakla seafarmi juurest leitud korjuseproov uute tüvede tuvastamiseks igal juhul Hispaaniasse täpsemaks analüüsimiseks saata.



Karmid piirangud



“Kui uuest piirkonnast tuleb uus leid, vaadatakse see juba tüpiseerimise eesmärgil referentslaboris üle,” ütles Viltrop, kelle sõnul kulub lõplike tulemuste saabumiseks tavaliselt umbes paar nädalat.



Professor arvab, et Tartus osutub positiivseks ka Laimjalast leitud korjuse proov. “Kuna kodusigadel on seakatk juba tuvastatud, siis usun, et katk on levinud Saaremaa metsas juba ligi kuu aega,” hindas Viltrop.



Veterinaar- ja toiduameti peadirektori asetäitja Olev Kalda sõnul pole ühtegi põhjust kahelda veterinaar- ja toiduameti laboratooriumis saadud tulemustes. “Labori tulemus on meie jaoks lõpliku otsuse tegemise alus,” kinnitas Kalda, kelle sõnul on analüüsiks saadetud ka nakatunud farmiga kontaktsete sigalatega kodusigadelt võetud proovid. “Hetkel ei ole meil alust kahtlustada, et nakatunud farme oleks saarel veel,” lisas Kalda.



Kalda sõnul taotletakse Saaremaale kõige karmima piirangutsooni kehtestamist. Täna kukkus tähtaeg Euroopa Komisjoni poolt koostatud vastava eelnõu kooskõlastamiseks.



“Ilmselt läheb nii nagu reedeste läbirääkimiste tulemusena järeldusele jõudsime ehk tuleb teha kõik selleks, et hoida katkuga nakatunud ala nii piiratud kui vähegi võimalik,” lausus Kalda. “Kindlasti kehtestatakse Saaremaale nii kolmas kui teine piirangutsoon,” lisas ta.



Kui Saaremaalt oli varem võimalik metssealiha välisriikidesse eksportida, siis nüüd seda enam teha ei saa. Riigisisene kauplemisvõimalus jääb alles.



Ei kao aasta-paariga



Kuigi osas paikades mandril on haigus taandunud, rõhutab Kalda, et sigade Aafrika katk ei kao Eestist aasta või kahega, mistõttu tuleb seapidajatel harjuda muutunud tingimustes edasi tegutsema.



“Peame hoidma katku farmidest eemal, sest oht katku levikuks püsib senikaua, kuni see looduskeskkonnas eksisteerib,” ütles Kalda, kelle sõnul on oluline roll ka korrektsel jahipidamisel. “Katkuga tuleb harjuda elama, see ei tähenda kindlasti seapidamise lõppu.”



Teooriast, kuidas katk Sakla seafarmi ikkagi pääses, ei räägita Kalda sõnul enne, kui pole valminud maaülikooli lõpparuanne. “Inimesed on esialgsed mõtted kirja pannud, kuid kaalutakse veel üht versiooni,” täpsustas Kalda.



Kui siiani võeti Saaremaal proove kahelt protsendilt kütitud metssigadelt, siis tsoonide kehtestamisel lähevad analüüsimisele kõik kütitud metssead. Seni talitatakse Toivo Jürissoni sõnul aga seniste reeglite kohaselt. Esmaspäeva õhtupoolikul toimus jahimeeste kohtumine, mille eesmärk oli leppida kokku, kuidas eriolukorras erinõudeid täita.



Nimelt peab jahiselts esitama veterinaarkeskusele taotluse konteinerite ja külmikute ülesseadmiseks. Korjuste hävitamiseks on jahiseltsidel lepingud Vireeniga juba varem sõlmitud.



