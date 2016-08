Uudised

Pöide kirikut aitasid korrastada Saksa noored

Teisipäev, 30. august 2016.



Kahe nädala jooksul tegutsesid Pöide Maarja kiriku juures Saksa vabatahtlike töölaagri noored, aidates juba kolmandat aastat kirikut ja selle ümbrust korrastada.



Internationaler Bauorden GmbH (rahvusvaheline ehituslaager – toim) on ühendus, kus erinevate maade noored saavad vabatahtliku töö korras käia ehituslaagrites Saksamaal ja mujal Euroopas mittetulundusühinguid abistamas.

Pöide Maarja kiriku sihtasutuse juhataja ja koguduse diakon Andi Angel ütles, et siiani on kirikus ja selle ümbruses koristatud ja võsa lõigatud, sel aastal jõuti ehitamiseni.



“See on paratamatu, et nõukogude ajaga tekkis nii palju laga ja nüüd tuleb aastaid vaeva näha, et uut peale saaks ehitada,” ütles ta, lisades, et sel korral oli põhiliseks ülesandeks taastada kiriku kõrval ning terviserajani viiva tee ääres olev kiviaed.



Bioloogilised niidukid



Kuigi seekord ehitati umbes 20 meetrit kiviaeda, on Angeli sõnul plaanis järgmisel aastal sellega jätkata.



“Kellelgi varem kiviaia ehitamise kogemust ei olnud, aga Gerri Grünbergi ja Karl Jaago juhendamisel said nad kenasti hakkama,” nentis ta, lisades, et just eelmainitud tegelesid vabatahtlikega ja tema kirjutas projekti.



Kiviaia ehitamisest üle jäänud mullaga tehti samas pinnasetöid. “Muld veeti tee äärde aukude täiteks, et edaspidi oleks seal nägusam ja lihtsam ka hooldada,” selgitas diakon. “Siiamaani on Pöide kiriku ilme olnud räämas ja hüljatud, nüüd peaks see paranema.”



Laagris oli tänavu seitse sakslast, üks itaallane ja eestlane. Varem on selle programmi raames käinud Pöidel ka prantslasi ja austerlasi. Igal aastal on suurendatud laagriliste hulka. “Esimesel aastal käis kolm, eelmine kord seitse ja nüüd üheksa abilist. Järgmisel aastal sooviks juba kaks laagrit korraldada,” seletas Angel.



Tuleval aastal soovitakse kiviaia ehitamisega jätkata. “Mõte on see, et saaksime kogu kiriku ala ümbritseda korraliku kiviaiaga, et sinna lambad niitma panna. Kui terve suve trimmeri ja niidukiga tegutseda, jäävad kõik muud olulised asjad tegemata,” rääkis ta. “Sel aastal olid meil väikesel katsealal mõned lambad peal ja see oli väga edukas.”



Pöide kirik on Saare- ja Muhumaa seitsmest keskaegsest kirikust suurim. Juba 13. sajandil kuulus romaani stiilis kabel kindlustatud Pöide ordulinnuse juurde. Praeguse kuju sai ühelööviline gooti stiilis kindluskirik 14. sajandil.



