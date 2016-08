Uudised

SPIK töötab välja invatranspordisüsteemi

Teisipäev, 30. august 2016.



Autor: Pamela Talzi Teisipäev, 30. august 2016. Invatranspordi arendamise töögrupi koosolekul arutlevad (vasakult) Veiko Viil, Anneli Tõru, Marju Saar, Avo Levisto, Veronika Allas ja Kersti Nuut. FOTO: Tambet Allik Eile toimus Saaremaa Puuetega Inimeste Kojas (SPIK) invatranspordi arendamise töögrupi koosolek, kus koostati kliendiuuringu küsimustikku.



SPIK-i projektijuht Marju Saar ütles, et tegeleti Saare maakonnas invatranspordisüsteemi väljatöötamise järgmise sammuga. Projekt on eelkõige mõeldud koostöövõrgustiku arendamiseks maakonnas, et läbi arutada kõik võimalikud kitsaskohad ja võimalused seoses invatransporditeenuse töölerakendamisega.



“Jutt käib eelkõige tõstukiga invatranspordist, kuhu ratastoolis klient saab iseseisvalt siseneda. See tagab klientidele turvalise teenuse,” selgitas ta.

Praegu on võimalik juba invatranspordivahendit tellida, selle kohta saab infot SPIK-i kodulehelt.



Koosolekul koostati kliendiuuringu küsimustikku, mis suunatakse kolmele sihtgrupile – kliendid, kohalikud omavalitsused (KOV) ja maakonna invatransporditeenuse pakkujad.



Samuti arutleti küsimustiku levitamise võimaluste üle. Saare sõnul on vormi võimalik täita juba lähiajal SPIK-i veebilehel. Paberkandjal on võimalik küsitlust täita juba praegu SPIK-is ning see avaldatakse ka nende ajalehe septembrinumbris. Samuti käivad läbirääkimised KOV-idega, et küsimustikku oleks võimalik täita ka valdade kodulehtedel.



Töögrupp soovib, et lähitulevikus oleks võimalik kõikide invatranspordi teenuse pakkujate koostöö ja kaardistataks ka teenuse osutamiseks tehniliste vahendite olemasolu. “Näiteks, kas autos on tõstuk või kaldtee, kas inimene saab ise tõstukiga sõidukisse või vajab kõrvalabi,” selgitas ta.



Arutelus kerkis esile ka küsimus, kas KOV-id on valmis tasuma invatransporditeenuse eest kliendile vaba aja tegevustes osalemiseks. “Seni on invatransporti põhiliselt kasutatud vaid meditsiiniteenuste saamiseks.



Ahvenamaa näitel sooviksime aga tähelepanu juhtida ka inimeste õigusele tagada ligipääs huvitegevusele ja kultuuriüritustele. See on reguleeritud ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsiooni artiklis 20,” tõdes Saar.



