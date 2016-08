Uudised

Hooldekodu ekstöötaja jäi häälteostus lõplikult süüdi

Teisipäev, 30. august 2016.



Autor: Ahto Jakson Teisipäev, 30. august 2016. Foto on illustratiivne. Riigikohus ei võtnud sigarettide eest hääli ostnud endise hooldekodu töötaja Aigur Sinihelmi (57) kassatsioonkaebust menetlusse, mistõttu ta jäi selles kuriteos süüdi.



Kui Pärnu maakohus mõistis veebruaris Sinihelmi häälte ostmises õigeks, siis Tallinna ringkonnakohus tegi mais süüdimõistva otsuse ja mõistis talle 1050 euro suuruse rahalise karistuse.



Sinihelmi kaitsja, vandeadvokaat Vahur Krinal kaebas ringkonnakohtu otsuse edasi riigikohtusse. Kuna riigikohus ei võtnud süüdistatava kassatsiooni menetlusse, jõustus ringkonnakohtu otsus.



Meeleheaks sigaretid



Süüdistuse kohaselt pakkus Aigur Sinihelm hooldekodus Sõmera Kodu töötades seal elavatele inimestele ainelist hüvitist eesmärgiga mõjutada neid 2014. aastal toimunud Lääne-Saare vallavolikogu valimistel hääletama konkreetse kandidaadi poolt.



Sinihelm sõidutas mitu hooldekodu elanikku ka valimisjaoskonda ja pärast valimas käimist andis neile sigarette.



“Hoolimata sellest, kas ja millist kasu saab mõjutaja või mõjutatav ja kas ebaausal teel hääli saanu pääseb valitute hulka, kahjustatakse sellise käitumisega valimisvabadust ja manipuleeritakse valimistulemustega, mis ei ole demokraatlikus riigis kohane ega aktsepteeritav, seetõttu on väga oluline, et sellistele juhtumitele reageeritakse ja seaduse vastu eksinu saab karistuse,“ ütles ringkonnaprokurör Svetlana Maripuu.



Keskerakonna avalduse alusel



Keskkriminaalpolitsei korruptsioonikuritegude büroo alustas Keskerakonna avalduse alusel 2014. aasta lõpus kriminaalmenetlust, et uurida võimalikku häälte ostmise juhtumit Lääne-Saare vallavolikogu valimistel.



Kriminaalmenetlust alustati karistusseadustiku paragrahvi järgi, mis käsitleb häälte ostmist.



Politsei poole pöördus avaldusega Keskerakonna esindaja Mart Mäeker, kes ise valimistel ei kandideerinud, kuid oli parteipoolne vallavanemakandidaat. Temani jõudnud info kohaselt käisid konkreetsed inimesed, kes ka ise seda hiljem rääkisid, Sõmeralt Lääne-Saare vallavolikogu valimiste ajal kindlat kandidaati valimas.

