Kadunud Erichi aktiivsed maastikuotsingud lõpetati

Teisipäev, 30. august 2016.



Autor: Sigrid Osa Teisipäev, 30. august 2016. Erich. Politsei otsib endiselt 16. augustil kella 19 paiku Torgu vallas Kaunispe külas kodust lahkunud 85-aastast Erichit.



Kuressaare politseijaoskonna piirkonnapolitseinik Kaidi Kask ütles, et kadunud Erichit on otsitud tema kodu ümbrusest umbes kolme kilomeetri raadiuses.

Kaasatud on olnud politseijõud, piirivalve kopter, vabatahtlikud: külainimesed, kaitseliitlased, jahimehed ja teenistuskoerad. Lähedased on Erichit otsinud ka paadiga.



“Oleme saanud ühe vihje, kuid selle kontrollimisel selgus, et kahjuks ei olnud see Erichiga seotud. Tänaseks on aktiivsed maastikuotsingud lõpetatud,“ sõnas Kask.

Politsei palub tähelepanelike inimeste abi. Kõik, kellel on mehe asukoha kohta teavet, saavad sellest teada anda telefonil 454 9727 või e-posti aadressil kaidi.kask@politsei.ee



