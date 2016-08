Uudised

Saare Golf avas esimesena Eestis jalgpall-golfi väljaku

Teisipäev, 30. august 2016.



Autor: MM Teisipäev, 30. august 2016. FOTO: Tambet Allik Saare Golf avas eile esimesena Eesti golfiväljakutest footgolfi ehk jalgpall-golfi mängimise võimaluse.



Meeleolukalt mängisid väljaku avatuks Kuressaare linnapea Madis Kallas, Eesti Jalgpalli Liidu president Aivar Pohlak (pildil), Eesti Golfi Liidu esindaja Piret Sepp, Eesti jalgpallikoondise mängija Liis Lepik ning esiliiga B suurim väravakütt Maarek Suursaar, samuti golfi ja footgolfi väljaku arhitekt Lassi-Pekka Tilander. Golfi parimaid lööke näitas Saare Golf golfitreener Mari Suursalu ning põleva jalgpalliga trikitas Eno Lins.



“Otsustasime avada mänguvõimaluse nüüd sügisel, et testida, kuidas nii saarlastele endile kui külalistele meeldib, et teha järgmisi plaane. Eesmärk on saarel vaba aja veetmise võimaluste rikastamine ning spordialade-ülese koostöö arendamine,” ütles Saare Golfi tegevjuht Marko Kaldoja. Meeleolukalt mängisid väljaku avatuks Kuressaare linnapea Madis Kallas, Eesti Jalgpalli Liidu president Aivar Pohlak (pildil), Eesti Golfi Liidu esindaja Piret Sepp, Eesti jalgpallikoondise mängija Liis Lepik ning esiliiga B suurim väravakütt Maarek Suursaar, samuti golfi ja footgolfi väljaku arhitekt Lassi-Pekka Tilander. Golfi parimaid lööke näitas Saare Golf golfitreener Mari Suursalu ning põleva jalgpalliga trikitas Eno Lins.“Otsustasime avada mänguvõimaluse nüüd sügisel, et testida, kuidas nii saarlastele endile kui külalistele meeldib, et teha järgmisi plaane. Eesmärk on saarel vaba aja veetmise võimaluste rikastamine ning spordialade-ülese koostöö arendamine,” ütles Saare Golfi tegevjuht Marko Kaldoja.

