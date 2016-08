Uudised

Saaremaa suurim päikesejaam alustas tööd

Teisipäev, 30. august 2016.



Autor: Sigrid Osa Teisipäev, 30. august 2016. Saames OÜ juhatuse liige Kristo Kiiker (vasakul) ja elektrijaama projekteerija Priit Pikk tutvustasid uut päikesejaama. FOTO: Tambet Allik Möödunud nädalal alustas tööd Saaremaa suurim päikeseelektrijaam, mis rajati Orissaare valda Saikla külla Novara puidutööstuse kõrvale.



“Elekter läheb Elektrilevi võrku ja sealt edasi kõigile, kes kodus lambi põlema panevad. Mingi osa on plaanis müüa otse Novarale, aga see kilp ei ole veel ühendatud. Katsume sellega lähiajal tegeleda,“ rääkis Saames OÜ juhatuse liige Kristo Kiiker.



Saikla päikeseelektrijaama inverterite võimsus on 280 kW. Seni oli suurim päikesejaam Kuressaares, kus Saaremaa lihatööstusel on paigaldatud 200 kW võimsusega jaam.



Esialgu loodeti jaam suve alguses tööle saada, kuid asjaajamine võttis oodatust kauem aega, mistõttu nihkus päikeseelektrijaama avamine suve lõppu.



Lahendus on testitud



Vallalt sai jaam kasutusloa möödunud nädalal. Jaama hooldamist ei ole veel kellegagi kokku lepitud ja tänavu niitimistöid teha ei plaanita.



“Esimese nädala ülevaade kinnitab, et need tipud on ta ära tootnud, mis ta peaks tootma. See on töökindel lahendus, sest meil on Reo külas juba üks selline 130 kW jaam olemas, mis töötab ja toodab kenasti. See lahendus on testitud,“ rääkis elektrijaama projekteerija, ehitaja ja Helioest OÜ juhatuse liige Priit Pikk.



Projekti toetas PRIA 40% ulatuses ja projekti kogumaksumus on ca 370 000 eurot ilma käibemaksuta.



Asukoha valikuid palju pole



Ideest teostuseni läks umbes poolteist aastat. Jaama tasuvusaeg on 8–10 aastat, sõltuvalt päikesest ja börsihinnast. Otseselt sõltub kasumlikkus näiteks sellest, kuidas vihma sajab.



“Asukoha valik tulenes sellest, et päikeseelektrijaam peab olema kohas, kus on tarbijaid ja kus on tugevad elektrivõrgud. Tegelikult neid kohti ei ole väga palju. Saiklas on suured tarbijad, kuna siin on tööstusettevõtted. Siin on tugevad võrgud, mis on välja ehitatud ja siia saab liituda,“ rääkis Kiiker. Ta tunnistas, et ega sellise pargi rajamine lihtne ole.



