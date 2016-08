Uudised

Esimene saarlane saab Riho Pätsi stipendiumi

Teisipäev, 30. august 2016.



Autor: Pamela Talzi Teisipäev, 30. august 2016. Laine Lehto. Riho Pätsi Koolimuusika Fond tunnustab 14. septembril Toompeal Teaduste Akadeemias juba 15. korda silmapaistvate koolimuusika-alaste saavutuste eest muusikaõpetajaid, instrumendiõpetajaid, heliloojaid, muusikapedagoogika uurijaid ja koolimuusika edendajaid.



Riho Pätsi Koolimuusika Fondi 2016. aasta laureaadid on muusikaõpetaja Laine Lehto, kontrabassipedagoog Meeme Saareväli, helilooja Andres Lemba ning ETV ja Eesti Kontserdi telekonkurss Klassikatähed.



Esimese saarlasena sellise tunnustuse saanud Kuressaare gümnaasiumi (KG) muusikaõpetaja Laine Lehto (pildil) ütles, et talle oli see suur üllatus.



“Harjumuspäraselt päevast-päeva oma tööd tehes, ei oska oma tegemisi kõrvalt vaadates hinnata. Selles suhtes olin sügavalt liigutatud ja üllatunud,” rääkis Lehto, lisades, et on ju maakonnas väga palju tunnustust väärivaid tublisid kolleege.



Aktiivne pedagoog



Laine Lehto on KG muusikaõpetaja, IV kutsekvalifikatsiooniga koorijuht ja kooli muusika ainesektsiooni juhataja. Lisaks esindab ta Saare maakonna muusikaõpetajate ainesektsiooni juhina meie maakonda Eesti Muusikaõpetajate Liidu volikogus.



Temaga on I kategooria koorid osalenud igal laulupeol. Samuti on ta mudilaskoori dirigent, solistide ringi ja mitmete ansamblite juhendaja.



Riho Pätsi Koolimuusika Fondi esimees Inge Raudsepp tõi välja, et Lehto kuulub Kuressaare gümnaasiumis toimuva üleriigilise solistide konkursi Solistica korraldustoimkonda, kus on edukalt esinenud ka tema õpilased.



Laululaste seast on välja kasvanud hulk praegusi tuntud soliste ja muusikuid, nagu Kristel Aaslaid, Tuuli Rand, Teele Viira, Marvi Vallaste, Erko Niit ja teised.



Laine Lehto on 2003. aastal valitud Saare maakonna aasta õpetajaks, järgmisel aastal pälvinud Kuressaare linna Kaunite Kunstide preemia. Aastal 2008 valiti ta Saaremaa Kultuuripärliks ning teda peeti huvikooli Inspira parimaks juhendajaks aastatel 2007–2008 ja 2009–2010.



Fondi toetavad haridus- ja teadusministeerium, Tallinna ülikool, Eesti muusika- ja teatriakadeemia, Koolibri kirjastus ja Eesti Autorite Ühing.



