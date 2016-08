Uudised

President jäi valimata

Teisipäev, 30. august 2016.



Autor: MM Teisipäev, 30. august 2016. Eile riigikogus toimunud presidendivalimiste esimeses voorus sai hääletada Allar Jõksi, Mailis Repsi ja Eiki Nestori poolt.



Riigikogu 101 saadikust oli kohal 99. Ettearvatult ei saanud ükski presidendikandidaat vajalikku 68 häält ehk vähemalt 2/3 häältest.

Esialgsed tulemused pärast sedelite kokkulugemist olid:

Allar Jõks – 24 häält,

Eiki Nestor – 40 häält,

Mailis Reps – 26 häält.



Neid valimissedeleid, millel polnud ristiga kedagi märgitud, oli kaheksa.

Pärast esimest avalikku lugemist jäi puudu üks hääl ja avalikku häältelugemist korrati. Sellist asja pole varem juhtunud, et avalikult on hääli valesti loetud.



Uus ja õige tulemus oli järgmine:

Allar Jõks – 25 häält,

Eiki Nestor – 40 häält,

Mailis Reps – 26 häält.



Kõik lepped ei pidanud



Tulemusi vaadates võib öelda, et Keskerakond pidas kokkuleppest kinni. Jõksi lepped samuti pidasid ja ta sai neli häält lisaks juurde, Nestoril kadus viis häält ja Reps kaotas ühe hääle haigestunud erakonnakaaslase Rein Ratase tõttu. Reformarite ja sotside kokkulepped järelikult ei pidanud.



Enne hääletamist avaldasid Delfi Rahva Hääle lugejad arvamust, et 9% juhul valitakse Eestile uus president esimesel korral, 11% arvas, et kui esimeses voorus riigikogus asi ei õnnestu, siis teises voorus ehk küll, 36% uskus, et esimesel korral ei selgu veel midagi ja 45% oli kindel, et asi jõuab üldse valijameeste kokku.



Täna kell 12 valitakse riigikogus taas presidenti, aga arvata on, et ka täna ei saa keegi vajalikku 68 häält kokku. Tulle lähevad kindlasti Siim Kallas ja Mailis Reps, arvatavasti ka Allar Jõks. Kui ükski kandidaat ei saa nõutavat häälteenamust, korraldatakse samal päeval kahe teises voorus kõige enam hääli saanud kandidaadi vahel kolmas hääletusvoor, mis toimub täna kell 16.

Kui presidenti riigikogus siiski ära ei valita, hakkavad riigipead otsima valimiskogu liikmed.



Tõenäoliselt toimub see 24. septembril. Nii et valimistel tõotab tulla maraton, mitte sprint.



Riigikogu Reformierakonna fraktsiooni esimees Urve Tiidus ütles, et nagu väga paljud prognoosisid, presidenti ära ei valitud ja tõenäoliselt lähevad valimised valimiskogusse.



