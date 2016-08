Uudised

UUS! Saarele anti tormihoiatus

Esmaspäev, 29. august 2016.



Autor: MM Esmaspäev, 29. august 2016. FOTO: kuvatõmmis Ilmateenistuse andmetel on täna ennelõunal äikest peamiselt Lääne-Eestis, pärastlõunal suureneb äikesevõimalus ka mujal. Äiksega kaasneb tugevad tuuleiilid ja tugev sadu.



Äikese, tuuleiilide ja kohati tugeva saju hoiatuse on ilmateenistus andnud Saare, Harju, Lääne, Pärnu ja Rapla maakonnale.



Homme liigub madalrõhkkond Läänemerelt üle Balti riikide Venemaale. Sajab hoovihma. Päeva peale Lääne-Eestis pilved hõrenevad ja saju võimalus väheneb. Tuul pöördub edelasse ja läände, Lääne-Eestis loodesse ja tugevneb hommikuks 5-12, puhanguti 15, saartel ja rannikul kuni 18 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on öösel 11 kuni 16, päeval 14 kuni 18 kraadi.



Kolmapäeval tugevneb Balti riikide kohal kõrgrõhuhari. Aga kuna nii Skandinaavia kui Soome jäävad madalrõhuala mõjusfääri, siis üksikud vihmahood on ikka võimalikud. Tuul puhub läänekaarest ja on puhanguti tugev veel öö hakul ning seejärel rahuneb õhtul hakkab saartel taas edelatuul tugevnema. Õhutemperatuur on öösel 7 kuni 12, rannikul 15 kraadi ümber, päeval 18 kuni 21 kraadi.



Neljapäeval koondub kõrgrõhkkond Venemaa kohale, Skandinaavia poolt aga avaldab survet madalrõhuala. Kahe rõhuala piirimail tugevneb meil edelatuul. Päeval on taas sajuhood võimalikud. Edelavoolus saabuv õhumass on võrdlemisi soe ja temperatuur on öösel 9 kuni 13, rannikul 15, päeval 19 kuni 23 kraadi.



Reede ööks pilved hõrenevad ja suuremat sadu ei tule. Päeval riivab Eestit madalrõhulohk, rünksajupilvede on arenguks tingimused soodsamad ning vihmahood väga tõenäolised 30-60 protsenti). Puhub mõõdukas edela- ja läänetuul, päeval pöördub loodesse. Õhutemperatuur on öösel 10 kuni 16, päeval 16 kuni 20 kraadi.



Laupäeval laieneb Kesk-Euroopa kohalt kõrgrõhuala üle Balti riikide. Ilm on sajuta ja võrdlemisi selge taevaga. Tuul puhub läänekaarest ja jääb nõrgaks. Õhutemperatuur on öösel 5 kuni 10, rannikul kuni 14, päeval 15 kuni 19 kraadi.



