Orissaare kolemaja müüb maakler

Esmaspäev, 29. august 2016.



Autor: Ivika Laanet Esmaspäev, 29. august 2016. FOTO: Elina Kalm Juuli alguses ebaõnnestus suuline enampakkumine Orissaare kolemaja ehk Sadama tn 4 (pildil) kinnistu müümine. Nüüd hakkab uue omaniku leidmisega tegelema maakler.



“Nõndanimetatud kolemaja, mis tegelikult on üsna ilus maja, osas on põhimõtteline otsus olemas, et anname maaklerile müümiseks,” ütles Orissaare vallavanem Vello Runthal.



Ta lisas, et praegu on ikka veel müügihinnaks 10 000 eurot, nii et kui keegi astub sisse vallamaja uksest, siis see esimene ostja selle hea asukohaga kinnistu endale saaks.



“Kes esimesena jõuab, saab uueks omanikuks,” ärgitas Runthal, viidates, et eks maja ja kuurid on väsinud, ent samas asub kinnistu otse mere ääres.

Vallavanema sõnul tõstab kinnistu väärtust kindlasti ka kõrvalasuva tee kõvakatte alla viimine sel nädalal.



“Nii et uuel omanikul ei ole enam tüütut tolmumuret. Ela või ise, nagu öeldakse – on meri, uisusadam, jahisadam, aleviku keskus – poed, apteek jne – kõik see käeulatuses,” rääkis vallavanem, kelle sõnul on praegu võimalik ilma detailplaneeringuta ehitada vana maja asukohale uus maja, mis on igapidi vanast majast 1/3 võrra suurem.

