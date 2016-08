Uudised

Hüvasti Loomesuvila, selle suve ägedaim koht

Esmaspäev, 29. august 2016.



Loe kommentaare | Kommenteeri



Autor: Ene Kallas Esmaspäev, 29. august 2016. Loomesuvila 100. päeva tähistamine – õhupallid pauguga katki, päevakohased kõned ning tordile! Foto: Ene Kallas Laupäeval sulges pidulikult uksed täpselt 100 päeva kestnud Loomesuvila. Iga lõpp on uue algus, Loomesuvila puhul ehk aga päris mitme tegemise lävi.



Miks? Sest see energia, mis vallandus väikesest, omal jõul ja nõul hoitud ja peetud Loomesuvilast, annab päris kindlasti jõudu tegudeks, mis tunduvad esiotsa võimatult utoopilised.



Lõpu algul kutsus Liise Kallas, loomesuvitaja, kes rääkis kevadel Andres Tinnolt välja maja ja oli paljude-paljude ürituste korraldaja, kõiki viimast korda maja sulgemise pärast ohkama.



“Päris palju on viimase kahe nädala jooksul meie juures käidud ja kurvalt ohatud, aga meile see kohe üldse ei meeldi, sest see on väga rõõmus sündmus, sest Loomesuvila saab 100 päeva vanaks ja nii vanad inimesed peavadki uksed kinni panema,” kõneles Liise Kallas. “Palun ohkame nüüd kõik koos ära.” Ohe sai ütlemata kurb.



Nende 100 päeva sisse mahtus 223 sündmust ja 2561 õpitubades ja üritustel kirja pandud osalejat. Loomesuvitaja Maris Rebel märkis, et kui korrutada see arv kahega, tagasihoidlikult ja puha, saab vast kokku külastajate koguarvu – sest palju käis neid, kes end kirja ei pannud – vaatamas maja, ostmas väikesest poest, kudumas vaipa ja aias kiikumas.



Loe pikemalt homselt kultuuriküljelt. Miks? Sest see energia, mis vallandus väikesest, omal jõul ja nõul hoitud ja peetud Loomesuvilast, annab päris kindlasti jõudu tegudeks, mis tunduvad esiotsa võimatult utoopilised.Lõpu algul kutsus Liise Kallas, loomesuvitaja, kes rääkis kevadel Andres Tinnolt välja maja ja oli paljude-paljude ürituste korraldaja, kõiki viimast korda maja sulgemise pärast ohkama.“Päris palju on viimase kahe nädala jooksul meie juures käidud ja kurvalt ohatud, aga meile see kohe üldse ei meeldi, sest see on väga rõõmus sündmus, sest Loomesuvila saab 100 päeva vanaks ja nii vanad inimesed peavadki uksed kinni panema,” kõneles Liise Kallas. “Palun ohkame nüüd kõik koos ära.” Ohe sai ütlemata kurb.Nende 100 päeva sisse mahtus 223 sündmust ja 2561 õpitubades ja üritustel kirja pandud osalejat. Loomesuvitaja Maris Rebel märkis, et kui korrutada see arv kahega, tagasihoidlikult ja puha, saab vast kokku külastajate koguarvu – sest palju käis neid, kes end kirja ei pannud – vaatamas maja, ostmas väikesest poest, kudumas vaipa ja aias kiikumas.Loe pikemalt homselt kultuuriküljelt.

Veel artikleid samast teemast »