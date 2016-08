Uudised

Pöide kogub pilte koduvallast

Esmaspäev, 29. august 2016.



Autor: Ivika Laanet Esmaspäev, 29. august 2016. Septembri lõpus oma 25ndat sünnipäeva tähistav Pöide vald kutsub üles jäädvustama vahvaid hetki foto-näituse tarbeks.



“Iga inimene näeb ju valda erinevalt,” ütles Pöide vallavanem Andres Hanso, viidates, et oodatud on pildid loodusest, ehitistest, inimestest, tööst jne. Piltidest tehakse valik ning seejärel trükitakse need alusele.



Kokku seatakse näitusele üles 20-30 pilti. Pildid on oodatud valda kas meilitsi või mälupulgal.



