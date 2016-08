Uudised

Eesti toidu kuu avatakse tänavu Muhus

Esmaspäev, 29. august 2016.



Autor: MM Esmaspäev, 29. august 2016. Koguva sadam. Eesti toidu kuu kuulutatakse välja 4. septembril kell 13 Muhus Koguva sadamas. Septembris toimuva toidukuu jooksul leiab aset üle 30 kodumaisele toidule pühendatud sündmuse ja festivali. Mullu külastas Eesti toidu kuu sündmusi ligi 65 000 inimest.



“Eesti toidu kuu avatakse tänavuse merekultuuri aasta puhul Koguva sadamas, kus nii Saare- ja Muhumaa kui ka mandri kokad pistavad rinda kodumaise kalaga,” ütles Eesti toidu kuu projektijuht Kadi Raudsepp.



“Kokkade meeskondade ülesandeks on valmistada erinevatest kodumaistest kaladest kaasaegne sadamatoit.”



Eesti toidu kuu kestab septembri algusest oktoobri keskpaigani. Selle raames toimub üle Eesti enam kui 30 erinevat üritust.



Samuti on tulnud eripakkumistega välja Eesti toidutee võrgustikku kuuluvad restoranid ja toidukohad.



Eesti toidutee ühendab peamiselt maapiirkondade toidupakkujaid, kes pööravad tähelepanu kohaliku toidu pakkumisele ning toidukultuuri edendamisele.



Eesti toidu kuud tähistati esmakordselt 2015. aasta septembris.

