UUS! Muinastulede ööl vaadati näoga mere poole

Laupäev, 27. august 2016.



Autor: Ivika Laanet Laupäev, 27. august 2016. Lõkkeloitsutants Panga pangal. Foto: JAANUS MÄGI Laupäeva õhtul nauditi muinastulede ööd rannikuäärsetes paikades üle kogu maakonna – nii Saare- kui Muhumaal. Kakskümmend viis aastat tagasi alguse saanud traditsioon viis tänavusel merekultuuriaastal näoga mere poole, tuletamaks meelde, et oleme mererahvas.



„Muinastulede öö möödus sel aastal nagu ikka üks hea rahvarohke traditsiooniline üritus,“ ütles üle-eestilise muinastulede öö eestvedaja, saarlane Mairold Vaik.



Ta lisas, et ehkki sel aastal oli oht, et tugeva tuule tõttu jäävad mitmed lõkked süütamata ja päeval oli seda ka näha ja meediast kuulda, et looduse tahe hakkab õhtu kulgu määrama, siis samas lubas ilmateade tuule vaibumist peale päikseloojangut ja enamikes randades vaibuski tuul päris ruttu peale hämaruse saabumist.



„Tean, et mõned suured lõkked jäid süütamata, kuna olid puidust majadele liiga lähedal, aga muidu need lõkked, kus materjaliks vaid sületäis halgusid, ei jäänud kuskil süütamata,“ rääkis Mairold Vaik, rõõmustades, et ilm muutus taaskord imeliseks. Oli tohutult soe ja üle hulga aja oli ka selget tähistaevast näha. „Ükskõik milline marutuul või vihmatulv on terve päeva inimesed katuse alla peitu ajanud, õhtuks on ilm ikka ilusaks pööranud ja seda viimased kaheksa aastat.“



Mairold Vaik meenutas, et viis aastat tagasi vaid Lääne- ja Ida-Virumaal segas vihm lõkke tegemist ja paar aastat tagasi kimbutas vihm Saaremaal ajuti, aga lõkke süütamise ajaks tegi ilm sajupausi, „See on justkui mere ääres viibijate positiivsete mõtete ja emotsioonide koosmõju, mis mereilma rahulikuks muudab,“ mõtiskles ta.



Mairold tõi välja, et ainus, mis meele kurvaks teeb, on see, et mitmes kohas on üritus muutunud kommertslikuks, aga samas pole tema sõnul kunagi varem olnud nii palju mereäärseid kontserte kui sel aastal. „ Eestis kogunes neid üle kaheksakümne. See on kui heade ja ettevõtlike inimeste kutse oma lõkke juurde ja just neile, kel pole võimalik oma lõket süüdata ning kellele meeldib rahvarohkus,“ tähendas Vaik.



Veebilehe muinastuled.ee andmetel süüdati Saaremaal lõkkeid üle 40, Muhumaal ligi kümme. Vaigu sõnul on huvitav see, et seekord tuli palju lõkketeateid väikesaartelt ja laidudelt. Vilsandilt pole kunagi üle ühe lõkketeate tulnud, seekord oli aga kolm, Abruka saarelt sama palju ja teateid tuli ka Vahaselt, Viirelaiult, Kesselaiult, Kõinastult, Sorgu saarelt ja mujalt.



„Müts maha nende ees, kes armastavad merd ja saart nii, et ei pea vaevaks ette võtta, et minna üle mere saarele ja seal lõke süüdata,“ lausus Vaik, öeldes samuti head sõnad neile, kes korraldavad õhtut oma heast tahtest ja oma lõkke juurde ka teisi kutsuvad. „Need on need inimesed, kes õhtust selle õige loovad, veebileht oma statistikaga on kümnenda järguline teema,“ muigas ta.



Ööd aina populaarsemad



Märkimisväärne arv inimesi võttis laupäeva õhtul ette tee Panga ehk Mustjala pangale, kus tähistati üheskoos suve lõppemist. Pangal tantsitas kokkutulnuid ansambel Kukerpillid ning õhtut juhtis Ivar Lett. Ettevõtja, MTÜ Panga Areng juhataja Alver Sagur ütles Meie Maale, et tegemist oli taas väga kordaläinud üritusega. „Meil olid väga vinged lõkketantsud ja muidugi oli ka ilm suurepärane,“ rääkis Sagur, kelle sõnul oli tulnud Panga heategevuslikule üritusele seekord veidi rohkem rahvast kui möödunud aastal.



„Panga pangalt annetati omal ajal vanajumalale, et saak oleks parem. Me kordame traditsiooni, aga kaasaegsemas vormis,“ lisas ta. Kogunenud piletitulust annetatakse osa traditsiooni kohaselt lastekodulastele koolitarvete soetamiseks.



Ka Muhus Koguva külas tähistati muinastuleööd mitmekesise kultuuriprogrammi ja suure rahvahulgaga. Kl 17 esinesid Koguva kunstitalli juures lõõtsamehed nii meilt kui mujalt, Soome segakoor Dolcetti ja Muhu segakoor. Lõke süüdati sadamas tugeva tuule tõttu kl 21.30. „Ma kiidaks Koguva sadamamehi, kes tegid ilusa suure lõkke,“ sõnas Muhu muuseumi juhataja Meelis Mereäär, kel pühapäeva hommikul oli eelmise õhtu suurest laulmisest ka hääl kähisema hakanud.



Kuuendat aastat järjest süüdati muinastuli ka Valjala vallas Laevnina rannas ning lõkketuli läitsiti taas ka Kungla sadamas. Mõlemasse kohta kogunes varasemast suurem arv inimesi, Laevninale ligi sada ja Kunglasse poolsada inimest. Sumedal augustiõhtul lõid Laevninal meeleolu tuntud pillimehe Sulev Mägi lõõtspillilood, avasõnad õhtu tervituseks ütles Valjala vallavanem Aare Martinson. Õhtut juhtis Valjala valla kultuurijuht Anneli Kaljuste. Aktiivse Kalli küla elaniku Kristiina Maripuu eestvedamisel süüdati taas randa ilmestavad tulepakud ja lasti suvel viimast korda eredalt põleda ehk süüdati traditsiooniline tuleskulptuur.



Muinastulede ööl süüdatakse lõkked meenutamaks ajaloolisi mereäärseid tulesid. Tänapäevasel lõkete süütamise suvelõpuüritusel luuakse mööda randa ühiselt lõkete kett ja koos mere ääres üritust tähistades edastatakse eelkõige positiivseid mõtteid ja sõnumeid. Lõket süüdates antakse märku, et hoolitakse oma ühisest Läänemerest.



