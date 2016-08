Uudised

UUS! Nädalavahetuse ülevaade: politseile teatati mitmete inimeste metsa kadumisest

Laupäev, 27. august 2016.



Autor: MM Laupäev, 27. august 2016. Mitmete üle Eesti kaduma läinud inimeste leidmiseks on muu hulgas korraldatud maastikuotsinguid. FOTO: Delfi Politsei teenindas reedel ja laupäeval kokku 26 väljakutset. Kainenema toimetati kaks isikut.



Joobes juhte tabati kolm. Kõik juhid kõrvaldati liiklusest Kuressaare linnas ja varajastel hommikutundidel, kahe suhtes alustati kriminaalmenetlus ja ühe suhtes väärteomenetlus.



26. augustil kell 17.31 teatati politseile Kuressaare linna Mooni tn kauplusest, et kinni on peetud isik, kes üritas varastada alkoholi. 1957. aastal sündinud meesterahva suhtes alustati väärteomenetlus.



Nädalavahetusel teatati ka mitme inimese kadumisest metsa, põhjused olid erinevad, näitena soovis üks isik läbi pimeda metsa otse minnes oma teekonda lühendada ning eksis. Õnneks suutsid kõik eksinud jõuda koju.



Esmaspäeval kadunuks jäänud Laimjala valla elanik leidis nädalavahetusel tee taas koju. Isik anti üle meedikutele.



Viimaste nädalate sündmuste valguses peab Kuressaare politseijaoskonna ennetus- ja menetlustalituse juhi Kaido Vahteri sõnul taas meelde tuletama, et metsa, sealhulgas seenele või marjule minnes tuleks minekust rääkida oma lähedastele tuttavatele või sugulastele.



