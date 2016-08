Uudised

UUS! Mootorrattur toimetati pärast tsiklile tagant otsasõitu haiglasse

Laupäev, 27. august 2016.



Autor: MM Laupäev, 27. august 2016. Foto on illustratiivne. Laupäeval juhtunud seitsmes inimkannatanutega liiklusõnnetuses üle Eesti sai kokku viga kaheksa inimest.



Saaremaal aset leidnud liiklusõnnetus toimus kella 13.19 ajal Salme vallas Lõmala külas Mustjala-Kihelkonna-Tehumardi maantee 41. kilomeetril.



Kawasaki KLE500 tüüpi mootorratast juhtinud 40-aastane mees sõitis tagant otsa ees hoo maha võtnud teisele, Honda XL1000 tüüpi tsiklile, mida juhtis 54-aastane mees. Mõlemad ratturid kukkusid teele ja kiirabil tuli Kawasaki juht Kuressaare haiglasse toimetada.



Politsei tuletab sõidukijuhtidele meelde, et suurim lubatud sõidukiirus ei ole kohustus, vaid võimalus. Suurima lubatud sõidukiirusega võib sõita, kui sõidukogemus, terviseseisund, nähtavus ja ilmastikuolud seda võimaldavad.

