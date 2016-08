Uudised

Hinnasildi järgi maksnud klienti peeti vargaks (lisatud Maxima kommentaar) (1)

Laupäev, 27. august 2016.



Autor: Ahto Jakson Laupäev, 27. august 2016. Vasakpoolne hinnasilt Maximas näitab, et juba 18. augustil on Brasiilia pähklite kilo hind olnud 3,42 eurot. Pärast neljapäevast vahejuhtumit muudeti see ära 17,09 eurole. Kuressaare Maximast Brasiilia pähkleid ostnud klient tembeldati arusaamatul põhjusel vargaks, kuigi ta maksis kassas vastavalt riiuli sildil olevale kilohinnale.



Aivo ostis mõned päevad tagasi Kuressaare Maxima kauplusest lisaks muule kaubale Brasiilia pähkleid. “Vaatasin, et hea soodne ost – sildil oli märgitud kilo hinnaks 3,42 eurot. Võtsin umbes pool kilo ja oleksin pidanud pähklite eest maksma seega 1,70 eurot,” rääkis Aivo. Pangakaardiga kassas tasudes ta tšekki seekord kaasa ei võtnud, kuid autosse jõudes hakkas mees mõtlema, miks arve nii suureks läks. “Ilmselt sain pähklitega tünga,” oletas Aivo.



Neljapäeval otsustas ta minna uuesti Maximasse, et teha spetsiaalselt uus ost veendumaks, kas tõesti küsitakse pähklite eest rohkem raha kui hinnasildil kirjas. Nimelt märkis silt riiulil Brasiilia pähklite Alis Co viie kilo hinnaks 17,09 eurot ja ühe kilo hinnaks 3,42 eurot (vaata fotot).



Maksis vastavalt sildile



“Seekord võtsin ligi poolteist kilo Brasiilia pähkleid. Arvutasin kassas vastavalt kaalutud kogusele, arvestades 3,42 kilo hinnaks, ja panin raha letile,” kirjeldas Aivo. Kassas olnud müüja selgitas, et kassaaparaat näitab teist hinda. Poolteise kilo eest taheti kassas tema käest saada hoopis üle 22 euro. Klient jättis letile isegi veidi rohkem raha, näitasid tema enda tehtud arvutused, ja lahkus poest.



Pärast seda läks sehkendamiseks, sest müüjad läksid koos turvatöötajaga Aivole järele ja pidasid ta kinni. “Läksin tagasi, muidu hakataksegi tagaselja vargaks tembeldama, kuigi vargaks nimetati mind juba kohe üsna räigelt,” pahandas Aivo.



Ta näitas müüjatele ka riiulit, kus Brasiilia pähklite kilo hinnaks märgitud 3,42 eurot. “Seletamine kestis tükk aega. Küsisin, kas te eesti keelt ikka oskate? Sildil polnud vähimatki tõlgendamise võimalust. Mul kästi juurde maksta või pähklid tagasi anda,” ütles Aivo, kes üritas selgitada, et on pähklite eest hinnakirja järgi juba maksnud ega kavatsenud ostu loovutada.



Ei tõlgenda näpuveaks



Aivo sõnul on ta Maximas päris palju petta saanud, kuid see on tulnud ilmsiks enamasti pärast poest lahkumist või alles kodus. Ta kahtlustab, et müüjad kasutavad süsteemse käiguna ära seda, kui klient ei võta tšekki või ei süüvi makstud arvesse.



Brasiilia pähklite hinnasilti vaadates pakkus Aivo, et siin võib olla tegemist kaupluse näpuveaga ja kilo hinnaks on ilmselt mõeldud 17,09 eurot, kuid silt näitas siiski 3,42. “Mina seda apsakana ei tõlgenda, sest olen Maximas nii palju vigu näinud. Seda kas tehakse meelega või on tegemist süsteemse veaga,” rääkis Aivo veendunult.



Kliendi hinnangul oleks kauplus pidanud oma viga tunnistama ja vabandama tema ees.



“Selle asemel hakati mind süüdistama ja vargaks nimetama. See ikka teeb hinge täis küll. Olin juba valmis selleks, et turvatöötaja võib mul käed raudu panna,” kurjustas Aivo. Õnneks niikaugele asi ei läinud. Ent situatsioon halvas Maximas selleks ajaks kõigi kassade töö, sest müüjad olid olukorra pärast kokku kogunenud.



Juhtunu kohta seletuskirja kirjutanud Kuressaare Maxima kaupluse juhataja ei saanud teemat kommenteerida, sest kõik käivat läbi Tallinnas asuva peakontori.





Maxima OÜ kommunikatsioonijuht Katja Ljubobratets:



Palume kliendilt vabandust ja kinnitame, et vea põhjustas töötaja inimlik

eksitus ja et see sai parandatud nii pea kui ilmsiks tuli.



