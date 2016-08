Uudised

Saarel on kukeseeneuputus

Laupäev, 27. august 2016.



Autor: Pamela Talzi Laupäev, 27. august 2016. Saarlase Egeli Põldpüü sõnul on kukeseeni saadud viimastel nädalatel suisa pesukausside ja ämbrite kaupa. FOTO: Egeli Põldpüü Iga-aastane seenelkäija, Sporrongi tegevjuht Hendrik Karlson ütles, et Saaremaa on selles mõttes hea koht, et seeni jagub siin igal pool ja sel aastal kukeseentest lausa uputab.



Viimati kolmapäeval Sauvere kandis seenel käies sai Karlson lisaks ka kivipuravikke, kuuseriisikaid ja natuke hakkas ka teisi riisikalisi silma. “Kui on seeneaeg, siis käin ikka paar korda nädalas metsas,“ sõnas ta.



Kui eelmisel aastal pani pikk kuiv periood seenekasvule põntsu, siis kes tänavu seeni tahab, see Karlsoni arvates ilma ei jää. “Sügise poole hakkasid toona küll riisikad välja tulema, aga praegu on seeni ikka väga palju.“



Kuressaare turul oli mitmeid kukeseene müüjaid ning hind oli kõigil kaheksa eurot. Samas pidavat ühe müüja sõnul Mändjala kandis ka juba kaseriisikaid olema ning varsti peaks ka männiriisikad end näitama hakkama.



Üks müüja tunnistas, et teda üllatas lisaks seentele selle aasta väga varajane pohlasaak. Kohati ei saanud marjade korjamist juba järgmisesse päeva lükata, kuna marjad olid juba nii valminud.



Kihelkonna kandis viimati umbes nädal tagasi seenel käinud Egeli Põldpüü on paari nädala jooksul pea iga päev metsas tiiru teinud.



Tänavune saak parem



“Saagid olid vägevad, kukeseeni sain pesukausside ja ämbrite kaupa. Lisaks sain pilvikuid ja võiseeni. Eelmine kord, kui käisin, märkasin mõnda riisikat, mis näitab, et varsti on nende aeg käes,“ rääkis Põldpüü, lisades, et kuigi eelmisel aastal käis ta seenel vähem ja korjas vaid kukeseeni, tundub talle, et sel aastal on parem saak.



Kristiine Pajussaar käis seenel nädala algul. Tema korjab vaid kukeseeni ning käis Pamma metsas, kus oli päris hea saak. Lisaks käis ta Kaarmal, kuid sealset saaki ta väga ei kiida. “Sauveres käisime vale koha peal ja täna (eile – toim) läheme paremat kohta katsetama,“ selgitas ta rõõmsalt. Esimesel korral tuli ta koju kahe viieliitrise ämbri täiega, mida ta väga heaks tulemuseks ei pidanud.



Osilia juhataja Margit Düüna käis umbes poolteist nädalat tagasi Mustjala kandis ja naasis väga väikese saagiga. “Leidsin mõned kollariisikad, kukeseeni ja üksikud kuuseriisikad,“ meenutas ta.



Seenel käies võib aga söögiseente asemel tihtipeale tagasi tulla mürgiste seentega või, vastupidi, jätta maitsvad seened metsa, pidades neid mürgisteks. Näiteks võib ebašampinjoni pidada esialgsel vaatlusel nooreks valgeks kärbseseeneks.



