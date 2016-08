Uudised

Leisi seiklusraja kahjusumma 467 eurot

Laupäev, 27. august 2016.



Autor: Sigrid Osa Laupäev, 27. august 2016. Leisi tervisepargis süüdati põlema kolm atraktsiooni. Foto: Jana Šukis Rand Sel esmaspäeval ründasid Leisi seiklusparki vandaalid, kes süütasid mitmed atraktsioonid. Kokku põletasid nad maha kolm atraktsiooni, sealjuures mitmeruutmeetrise ronimisvõrgu.



“See ei ole mingi lihtne huligaansus, see on tahtlik tegemine,“ usub vallavanem Ludvik Mõtlep. Juhtumi kohta tehti ka avaldus politseisse. Teguviisiga tekitati Leisi vallale otsest materiaalset kahju rikutud materjalide näol 467 euro ulatuses. Ronimisköied maksavad 153 eurot ja ronimisvõrk 314 eurot. Üle selle on kulud taastamistöödele ja transpordile.



“Saime kokku lugeda vaid köie meetrid. See summa on väike. See ei ole üldse see, mis taastamistöö pärast maksma läheb. Tegemise töötasu me ei saa sisse arvestada,“ sõnas vallavanem.



Kui teo toimepanija tuvastatakse, on võimalik tsiviilhagi korras välja nõuda ka pargi taastamise kulud.



