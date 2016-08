Uudised

Baltic Workboatsil valmis Belgia tolli patrull-laev

Laupäev, 27. august 2016.



Autor: BNS Laupäev, 27. august 2016. FOTO: Baltic Workboats Saaremaa laevatootja Baltic Workboats AS sai valmis 22-meetrise ja ligikaudu kolm miljonit eurot maksva patrull-laeva Zeeleeuw, mis on mõeldud Belgia tolliametile, vahendab BNS.



“See on meie jaoks oluline samm, kuna tegemist on meie esimese lainemurdja tüüpi patrull-laevaga. Meie tootevalik on täiustunud ja loodame neid tulevikus kindlasti veel ehitada,“ ütles ettevõtte müügidirektor Jüri Taal Baltic Workboatsi kodulehel.



Laeva pikkus on ligi 22 meetrit, laius 6,4 meetrit ja süvis 1,75 meetrit. Laeva kandevõime on ligikaudu 40 tonni ja maksimaalne kiirus ligi 41 kilomeetrit tunnis. Zeeleeuwis on ka laevatekialune puhkeruum, kus on sahver, tualett ja pesemisvõimalus. Lisaks on laeva ehitatud eraldi ruum tolliprotseduurideks.



