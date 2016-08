Uudised

Uppunud jaht leiti üles

Laupäev, 27. august 2016.



Loe kommentaare | Kommenteeri



Autor: MM Laupäev, 27. august 2016. Ööl vastu 13. augustit Sõrve poolsaarest ca 13,5 miili läänes uppunud jaht, mille pardalt päästis Läti merepääste kolm inimest, on suure tõenäosusega lokaliseeritud.



Veeteede ameti mõõdistuslaev Jakob Prei, mille meeskond teeb praegu selsamal merealal plaanilisi mõõdistustöid, leidis neljapäeval, 25. augustil õnnetuspaiga asukoha lähistelt veealuse objekti, mille pikkus on 8 meetrit, laius ligi 2,5 meetrit ja millel on ca 6,4 meetri kõrgune mast.



Ümbritsev sügavus leiukohas on 52,5 meetrit. Sonaripildi alusel on jaht kiilu peal, mast püsti.



Stockholmist tulnud jaht sattus halbade ilmastikuolude tõttu merehätta ning päästetud meeskond oli sunnitud jahi maha jätma. Seni ei olnud teada, mis jahist sai, kuigi peeti tõenäoliseks, et see uppus.



Lätlasest jahiomanik on veeteede ameti kommunikatsioonijuhi Priit Põikliku sõnul väljendanud soovi alus merepõhjast üles tõsta. Veeteede ameti mõõdistuslaev Jakob Prei, mille meeskond teeb praegu selsamal merealal plaanilisi mõõdistustöid, leidis neljapäeval, 25. augustil õnnetuspaiga asukoha lähistelt veealuse objekti, mille pikkus on 8 meetrit, laius ligi 2,5 meetrit ja millel on ca 6,4 meetri kõrgune mast.Ümbritsev sügavus leiukohas on 52,5 meetrit. Sonaripildi alusel on jaht kiilu peal, mast püsti.Stockholmist tulnud jaht sattus halbade ilmastikuolude tõttu merehätta ning päästetud meeskond oli sunnitud jahi maha jätma. Seni ei olnud teada, mis jahist sai, kuigi peeti tõenäoliseks, et see uppus.Lätlasest jahiomanik on veeteede ameti kommunikatsioonijuhi Priit Põikliku sõnul väljendanud soovi alus merepõhjast üles tõsta.

Veel artikleid samast teemast »