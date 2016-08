Uudised

Merekultuuri aasta rannaretk Sõrve maastikel

Laupäev, 27. august 2016.



Täna toimub Saaremaal merekultuuri aasta rannaretk. Rannaretk on kogu Eesti rannikut ning saari hõlmava merekultuuri aasta üks põhiettevõtmisi, mis jõuab igasse rannaalaga maakonda ning suurematele ja valikuliselt ka väiksematele saartele. Saaremaa rannaretke peakorraldaja on Saaremaa Merekultuuri Selts.



Retk toimub Sõrve rannamaastikel Salme vallas paiknevatel Järve-Tehumardi-Salme-Üüdibe-Möldri-Lõmala-Toomalõuka-Lahetaguse rannamaastikel. Piirkonnas on mitmekesine rannaloodus, üllatavad vaated merele ja rikkalik merekultuuriline pärand.



Giidiga retked algavad Kuressaare-Sõrve maanteel Järve puhkekoha parklast kell 11 ja kell 14. Retke saab läbida nii jalgratta kui sõiduautoga.



Läbitav trass on liigendatud kolmeks eraldiseisvaks lõiguks, mis moodustavad omavahel seotud merekultuurilise terviku.



Keskseks kohaks on maailmas juba kuulsaks saanud eelviikingiaja laevamatuse leiukoht Salmel ja rannapark. Retkel osalejad võivad läbida rannaringi kogupikkuses või ainult mõne lõigu eraldi, vastavalt huvile ja võimalusele.



Rannaretke olulistes punktides on kättesaadavad retkekaardid. Kaartide abil saavad retkelised piirkonnas iseseisvalt “navigeerida“.



Retkepäeva lõpukohaks on Lõmala külastuskeskus ja sadam.



