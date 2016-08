Uudised

Avies taastas lennuloa

Laupäev, 27. august 2016.



Loe kommentaare | Kommenteeri



Autor: MM Laupäev, 27. august 2016. Pankrotistunud lennufirma Avies AS taastas pärast nelja kuud lennuettevõtja sertifikaadi (AOC) ning kavatseb järk-järgult alustada äri- ja tšarterlendude pakkumise ning lennualaste ekspertteadmiste müügiga välismaale.



“Eks me praegu võtame rahulikult ja seame atra. Kahjud ja ümberkorraldused on lennuloa kaotamise tõttu olnud palju suuremad kui me kunagi arvasime,“ ütles Aviesi juhatuse liige Allan Soll, lisades, et firma on nelja kuu jooksul koondanud 30 töötajat. “Praegu on meie tiim veidi alla 10 inimese.“



Samas tõi Soll välja, et nelja kuu jooksul on nad kohtunud lennuki liisingfirmade ja endiste koostööpartneritega. “On olnud aega asju ümber kaaluda. Kui käib pidev töö, siis ei ole aega järele mõelda. Uuele rajale minnes proovime vanu vigu mitte kaasa võtta.“



Äri- ja tšarterlennud



Küsimuse peale, kas ja kuidas kavatseb ettevõte uuesti jalad alla saada, vastas Soll, et Avies on uute väljakutsete ees. “Ma ei soovi väga detailseks praegu minna, aga meil on mõningaid plaane,“ rääkis ta ning tõi näidetena välja keskendumise äri- ja tšarterlendude pakkumisele ning ekspertteadmiste müügile välismaale.



Lisaks avaldas Soll lootust, et peagi lõpeb edukalt ka Aviesi pankrotiprotsess.

Eesti lennuamet peatas aprillis Tallinnast Kuressaarde, Kärdlasse ja Stockholmi lendava Aviesi lennuettevõtja sertifikaadi, mille tõttu ei tohi ettevõte pakkuda enne puuduste kõrvaldamist lennuteenust. “Eks me praegu võtame rahulikult ja seame atra. Kahjud ja ümberkorraldused on lennuloa kaotamise tõttu olnud palju suuremad kui me kunagi arvasime,“ ütles Aviesi juhatuse liige Allan Soll, lisades, et firma on nelja kuu jooksul koondanud 30 töötajat. “Praegu on meie tiim veidi alla 10 inimese.“Samas tõi Soll välja, et nelja kuu jooksul on nad kohtunud lennuki liisingfirmade ja endiste koostööpartneritega. “On olnud aega asju ümber kaaluda. Kui käib pidev töö, siis ei ole aega järele mõelda. Uuele rajale minnes proovime vanu vigu mitte kaasa võtta.“Küsimuse peale, kas ja kuidas kavatseb ettevõte uuesti jalad alla saada, vastas Soll, et Avies on uute väljakutsete ees. “Ma ei soovi väga detailseks praegu minna, aga meil on mõningaid plaane,“ rääkis ta ning tõi näidetena välja keskendumise äri- ja tšarterlendude pakkumisele ning ekspertteadmiste müügile välismaale.Lisaks avaldas Soll lootust, et peagi lõpeb edukalt ka Aviesi pankrotiprotsess.Eesti lennuamet peatas aprillis Tallinnast Kuressaarde, Kärdlasse ja Stockholmi lendava Aviesi lennuettevõtja sertifikaadi, mille tõttu ei tohi ettevõte pakkuda enne puuduste kõrvaldamist lennuteenust.

Veel artikleid samast teemast »