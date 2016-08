Uudised

Katk levib Saaremaa metsades

Laupäev, 27. august 2016.



Autor: Heli Salong Laupäev, 27. august 2016. Hiljuti Sakla farmi lähistelt leitud metsseakorjuselt võetud proov oli laboris analüüsimisel ja tulemus näitas sigade Aafrika katku. Foto on illustratiivne. FOTO: Priit Rauniste Ehkki ametlik otsus, kuidas sigade Aafrika katk (SAK) Sakla farmi sattus, ei ole veel lõplikult vormistatud, rahustas maaülikooli veterinaarepidemioloogia professor Arvo Viltrop, et tegemist ei ole sabotaažiga.



Viimastel päevadel on rahva ja farmi juhtide hulgas liikunud jutud, et järsku on keegi tahtlikult katku farmi toonud, sest katku ilmumine kohta, kus ümberringi on kõik puhas ja taudivaba olnud, tundus tõelise müstikana.



“See oli tegelikult aja küsimus, millal katk Saaremaale jõuab,” pidi professor Viltrop kahjuks Meie Maale tõdema.



Hiljuti Sakla farmi lähistelt leitud metsseakorjuse kohta ütles Saaremaa veterinaarkeskuse juhataja Toivo Jürisson, et metsseakorjuselt võetud proov oli laboris analüüsimisel ja tulemus näitab sigade Aafrika katku.



Küsimusele, kas jahimehed on võinud varjata juba varem leitud kahtlasi korjuseid, vastas Jürisson, et selles ta kahtleb.



“Ma ei tahaks seda uskuda, kuna meil töötab ulukitöötlemise ettevõte ja sinna on suhteliselt palju viidud metssigu, neid on uuritud ja sealt ei ole tulnud SAK-positiivseid vastuseid,” kinnitas Jürisson.



Veterinaarkeskuse juhataja kinnitas, et küttida saab metssigu ka siis, kui katku tõttu on kehtestatud kaitsetoonid, aga iga kütitud siga tuleb SAK-i suhtes uurida ning kui tulemus on positiivne, siis läheb siga hävitamisele.



Arvatavalt kehtestab



Euroopa Liit kaitsetoonid järgmise nädala jooksul. Inimestele ei tähenda see mingi elumuutust, aga sead ei tohi liikuda tsoonist väljapoole.



“Eks ekspertgrupp ütleb, kuidas SAK sigalasse sattus, aga müstika on see, kuidas korjus leiti just sigala lähedusest,” lisas Jürisson.



Riik aitab kahju hüvitada



Veterinaarkeskuse juhataja ei ole kuulnud, et kärbsed või sääsed SAK-i levitaksid ja ta rõhutab, et SAK teistele loomadele või inimestele ei levi, sest on spetsiifiline sigade haigus.



Sakla farmi rüüstanud sigade Aafrika katk toob omanikule kaasa suuri kulusid ja suure rahalise kahju.



Õnneks on Eesti riik astunud juba varasemate katkujuhtumite puhul samme ja määranud ära, kuidas kahjusid hüvitada.



VTA peadirektori asetäitja Olev Kalda ütles, et taudikahjutoetuse saamiseks on loomapidajal võimalik esitada VTA-le kümne päeva jooksul taotlus, mille õigsust VTA kontrollib ja otsustab, kas taotlus rahuldada.



Seejärel esitab VTA taotluse valitsuse reservist raha eraldamise vajaduse kohta koos üksikasjaliku arvestuse ja asjakohase eelarvega.



Hüvitise taotlust ei rahuldata, kui on kindlaks tehtud, et taotleja on loomataudi tõrjeks rakendatavaid meetmeid ja nõudeid eiranud või rikkunud.



Sakla sigala puhul on taotlus VTA-le veel esitamata, sest kahjude kokkuarvamine alles käib. Näitena võiks tuua, et 2015. aasta oktoobris maksis riik VTA otsuse alusel 15 sigade Aafrika katku nakatunud farmi kahjude hüvitamist kokku 1,39 miljoni eurot.



Nakatunud farmide omanikele hüvitati kõik loomatauditõrje seadusega ette nähtud taudikolde likvideerimisel tekkinud kahjud – hukkunud ja hukatud loomad, hävitatud seadmed, sööt ja pakkematerjal.



Sel aastal on Eestis sigade Aafrika katku diagnoositud 1044 metsseal, neist 440 on kütitud ja 604 on leitud lõpnuna (23. augusti seisuga).



Veterinaar- ja toiduamet tuletab meelde, et kõikidest surnult leitud metssigadest tuleb teavitada kohalikku veterinaarkeskust, kõik riskipiirkondades kütitud metssead peavad olema uuritud seakatu välistamiseks, positiivse uurimistulemuse korral tuleb metssearümp kohapeal matta või toimetada selleks ettenähtud konteinerisse ning kõik sellega kokkupuutunud pinnad ja materjalid puhastada ning desinfitseerida.



Inimestele sigade katk ohtu küll ei kujuta, kuid võib põhjustada ulatuslikku majanduslikku kahju seakasvatussektorile.





Üks küsimus



Kas omanikele, kes sigade Aafrika katku läbi oma loomad kaotanud, antakse toetust uute sigade ostmiseks?



Maaeluministeeriumi pressiesindaja Kristo Mäe:



Kui taudikahjud kompenseeritakse, siis sisuliselt ostetaksegi hukatud kari välja. Kas seakasvataja kasutab saadud kompensatsiooni uue karja soetamiseks pärast karantiini lõppemist või mitte, on seakasvataja valik.



Küll on plaanis tulevikus käivitada Eesti maaelu arengukava 2014–2020 raames meede, millega toetatakse eriti ohtlike taimekahjustuste või loomahaiguste esinemise korral ettevõtja põllumajandusliku potentsiaali taastamist.



Küll on plaanis tulevikus käivitada Eesti maaelu arengukava 2014–2020 raames meede, millega toetatakse eriti ohtlike taimekahjustuste või loomahaiguste esinemise korral ettevõtja põllumajandusliku potentsiaali taastamist.

Meetme täpsemad detailid on praegu väljatöötamisel, kuid esialgse kava kohaselt saavad toetust taotleda äriühingud või füüsilisest isikust ettevõtjad, kelle omatoodetud põllumajanduslike toodete müügitulu oli taotlemisele vahetult eelnenud majandusaastal üle 4000 euro ning see moodustas taotlemisele vahetult eelnenud majandusaastal üle 50 protsendi tema kogu müügitulust. Loomataudi (sh sigade Aafrika katku) esinemise korral on kavas toetust anda uute loomade ostmiseks.

