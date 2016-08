Uudised

UUS! Ekspert: Sakla seafarmis ei olnud tegemist sabotaažiga

Reede, 26. august 2016.



Autor: MM Reede, 26. august 2016. Ehkki ametlik otsus, kuidas sigade Aafrika katk Sakla farmi sattus, ei ole veel lõplikult vormistatud, rahustas maaülikooli veterinaarepidemioloogia professor Arvo Viltrop, et tegemist ei ole sabotaažiga.



Viimastel päevadel on rahva ja farmi juhtide hulgas liikunud jutud, et järsku on keegi tahtlikult katku farmi toonud, sest katku ilmumine kohta, kus ümberringi on kõik puhas ja taudivaba olnud, tundus tõelise müstikana.



“See oli tegelikult aja küsimus, millal katk Saaremaale jõuab,” pidi professor Viltrop kahjuks Meie Maale tõdema.



Hiljuti Sakla farmi lähistelt leitud metsseakorjuse kohta ütles Saaremaa veterinaarkeskuse juhataja Toivo Jürisson, et metsseakorjuselt võetud proov oli laboris analüüsimisel ja osutus positiivseks.



Sakla farmi rüüstanud sigade Aafrika katk toob omanikule kaasa suuri kulusid ja suure rahalise kahju.



Õnneks on Eesti riik astunud juba varasemate katkujuhtumite puhul samme ja määranud ära, kuidas kahjusid hüvitada.



VTA peadirektori asetäitja Olev Kalda ütles, et taudikahjutoetuse saamiseks on loomapidajal võimalik esitada VTA-le kümne päeva jooksul taotlus, mille õigsust VTA kontrollib ja otsustab, kas taotlus rahuldada.



Seejärel esitab VTA taotluse valitsuse reservist raha eraldamise vajaduse kohta koos üksikasjaliku arvestuse ja asjakohase eelarvega. Hüvitise taotlust ei rahuldata, kui on kindlaks tehtud, et taotleja on loomataudi tõrjeks rakendatavaid meetmeid ja nõudeid eiranud või rikkunud.



Sakla sigala puhul on taotlus VTA-le veel esitamata, sest kahjude kokkuarvamine alles käib. Näitena võiks tuua, et 2015. aasta oktoobris maksis riik VTA otsuse alusel 15 sigade Aafrika katku nakatunud farmi kahjude hüvitamist kokku 1,39 miljoni eurot.



