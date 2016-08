Uudised

Võrguräime püütakse paarisaja kilo kaupa

Reede, 26. august 2016.



Autor: Sigrid Osa Reede, 26. august 2016. Kalur Kalle Leppik ütles, et kui praegu on saagid jäänud paarisaja kilo kanti, siis septembri alguses loodetakse juba tonniseid saake saada. FOTO: Tambet Allik Sel kolmapäeval, neljapäeval ja möödunud reedel käisid kalurid Leppikud võrguräime püüdmas. Saagiks osutusid kobedad kalad, kuid saadud kogus oli kasinavõitu.



“Kala on vähe. Varane aeg vist. Kalad on muidu kenad,” mõtiskles praktiliselt eluaeg kaluriametit pidanud Kalle Leppik.



Ta ütles, et aastaid tagasi sai korraliku räimesaagi septembri alguses, kuid praegu ta veel prognoosida ei osanud, mida toob käesolev aasta.



“Praegu on kalad nii laiali. Täna (eile – toim) saime paarsada kilo räime. Kolmapäeval oli ka saak sinnakanti. Möödunud reedel saime kolmkümmend kilo. Tonni jagu võiks ikka saaki olla, siis tuleb ots otsaga kokku,” rääkis kalur.



Ta tõdes, et rahvas on kalast igati huvitatud ja tuleb Salme jõesadamasse seda soetama. Eile oli kala vähe ja huvilisi nii palju, et kaladest tuli puudu. Kilo eest küsiti kaks eurot.



Eino Ruttu käis eile samuti võrke panemas, et püüda ahvenat ja lesta. “Saak on kehv. Kalamees peab olema selline mees, kes ei tohi kunagi nuriseda. Vahel läheb hästi ja vahel läheb kehvasti. Võrguräime jaoks on vaja tugevaid ja terveid mehi,” rääkis Ruttu.



