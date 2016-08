Uudised

Ilmatark: sügis tuleb kuivapoolne, talv soojapoolne

Reede, 26. august 2016.



Autor: MM Reede, 26. august 2016. Saaremaa ilmatark Margus Arge usub, et sügis tuleb kuivapoolne. “Kuiv on alates oktoobrist. September on veel vihmane. Seeneaeg on ees veel, kraadid langevad alla 20,“ pakkus ta.



Arge usub, et ka novembri algus püsib kuivapoolne ja enne septembri lõppu pole öökülmi vaja karta.



“Kuid kunagi ei saa ju kindla peale väita,“ lausus Arge. Maalehele antud intervjuus tõdes ilmatark, et kasutab oma ennustustes kuus aastat järjepanu kestnud sarnasustsüklit 25 aasta taguse ajaga. Siiani on jooksnud just suved ja talved selle rütmiga, aga üleminekuaastaajad kevaded ja sügised nende vahel jällegi suhteliselt omamoodi.



“Andmed on, et Atlandi ookean on üle aastate väga soojaks köetud. Sealtpoolt on talveks agressiivsust tulemas. Pihlakaid on ka palju, samuti tammetõrusid. Kui sügis on kuiv ja vaiksepoolne, siis talvekuud kipuvad minema tormiseks,“ rääkis Arge. Ta ennustas, et talv tuleb ilmselt soojapoolne, kuigi viskab sisse külmaperioodid.



“Kui suvine pööripäev mööda saab, võiks juba täpsemalt arvata, mida talv toob,“ sõnas ilmatark.



