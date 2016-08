Uudised

Värvikirev piimalehm võib jõuda ka Kuressaarde

Reede, 26. august 2016.



Autor: MM Reede, 26. august 2016. Kuna huvi toiduliidu piimakampaania raames valminud värvikireva lehmaskulptuuri vastu on osutunud väga suureks, otsustas toiduliit anda lehmaskulptuuri ringreisi viimase kahe sihtkoha väljaselgitamiseks sõna rahvale. See, millises kahes linnas peatub veel sel sügisel rõõmus piimatarbimisele kutsuv lehmakuju, selgub sotsiaalmeedias toimuva hääletuse tulemusena.



“Kuna meie kangelaslehma skulptuur valmis Tartu kõrgema kunstikooli skulptuuriosakonna meistri Lauri Tamme ja kunstnik Ülle Ottokari koostöös, siis alustasimegi piimalehma teekonda tema sünnilinnas Tartus. Järgmisena liigub meie piimakangelane Tallinna ja Narva, aga edasise üle otsustamine osutus väga keeruliseks – ilusaid kohti on Eestimaal lihtsalt nii palju,“ rääkis Eesti Toiduainetööstuse Liidu juhataja Sirje Potisepp.



Tema sõnul on täna hääletuse seis väga tasavägine. “Esimese päeva järel juhivad edetabelit viigiseisus Pärnu ja Rakvere, aga kohe nende kannul on väga tihedalt järel ka Põlva, Võru, Viljandi, Paide ja Haapsalu. Korduvalt on palutud lehma ka Kuressaarde, Valka, Jõhvi, Raplasse ja paljudesse teistesse toredatesse kohtadesse,“ loetles hääletuse hetkeseisu toiduliidu juht.



Sirje Potisepp kutsub kõiki toiduliidu Facebooki-lehele, et rääkida kaasa piimalehma skulptuuri sihtkoha otsustamisel. Hääletus läheb lukku 31. augustil ning 1. septembril kuulutatakse välja need kaks linna, kuhu lehmake veel sel aastal rändab. “Need linnad, mis jäävad seekord plaanist välja, võtame kindlasti käsile järgmisel aastal,“ lubas Potisepp.



Piimakampaania peamine eesmärk on tuletada inimestele meelde, et Eestimaal on palju häid toiduaineid, nende seas ka väga väärtuslik piim.



