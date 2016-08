Uudised

Aste süütaja vaidlustas vangistuse (1)

Reede, 26. august 2016.



Autor: MM Reede, 26. august 2016. Gevin Kütt. FOTO: Valmar Voolaid Mullu juulis Astes kortermaja põlema pannud ja nii kahe inimese surma põhjustanud noormees, 22-aastane Gevin Kütt vaidlustas Tallinna ringkonnakohtus Pärnu maakohtu otsuse, millega mõisteti talle 11-aastane vangistus.



Lääne ringkonnaprokuratuur on Gevinile esitanud süüdistuse selles, et ta lõi mullu 3. juuli öösel koosviibimisel Aste alevikus kortermajas tollal 22-aastast meest, pani maja naabruses jalgratta põlema ja üritas süüdata ka motorollerit.



Gevin lõi teda takistama tulnud 36-aastast meest ja ähvardas veidi hiljem vägivallaga ka tütarlast. Hiljem põhjustas ta maja trepikojas tulekahju, visates trepi alla panipaika põleva krõpsupaki.



Tulekahju tagajärjel hukkus kaks inimest ja kaks said tervisekahjustuse. Majas oli põlengu ajal 19 inimest.



Gevin Kütt tunnistas end tänavu märtsis täielikult süüdi süütamises, avaliku korra raskes rikkumises ja kehalises väärkohtlemises. Kahe inimese üldohtlikul viisil tapmises tunnistas ta end süüdi osaliselt, öeldes: “Ma ei tahtnud neid inimesi tappa.”



Pärnu maakohus mõistis tänavu 2. mail Gevinile liitkaristusena 11 aastat vangistust. Kohus liitis määratud karistusele juurde rohkem kui aasta, mis jäi Gevinil kandmata eelmisest karistusest, kui ta vabastati tingimisi enne tähtaega.



