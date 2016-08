Uudised

Kihelkonna kiriku toetuseks koguti pea 3000 eurot

Reede, 26. august 2016.



Autor: Ines Vapper Reede, 26. august 2016. FOTO: erakogu Kolmapäeva õhtupoolikul laulis muusik Jaan Tätte Kihelkonna kellamäel koduvalla kiriku renoveerimise toetuseks. Enne kontserti tegi huvilistele kirikus ekskursiooni kunstiajaloolane Juhan Kilumets.



Kihelkonna koguduse õpetaja Rene Reinsoo sõnul koguti heategevusliku kontserdiga kiriku toetuseks 2933 eurot, sellest 2597 eurot laekus piletimüügist ja 336 eurot oli pandud korjanduskasti.



Pileteid müüdi hinnaga 12 ja 8 eurot, alla 10-aastastele oli kontsert tasuta.

Reinsoo sõnul müüdi pileteid 250 ringis, rahvast oli kontserdil kolmesaja inimese ümber, sealhulgas ka palju lapsi.



Kuna kiriku suur kroonlühter oli remondi ajaks alla võetud ja restaureerimiseks Juhan Puusepa juurde töökotta saadetud ja tööde hinnapakkumine oli 2200 eurot + käibemaks ehk 2640 eurot, siis otsustati, et just see oleks heategevusliku kontserdi jaoks sobiv eesmärk, selgitas Reinsoo. Seega katab kolmapäeval kogutud raha lühtri restaureerimise ja mõned kontserdiga seotud kulud kenasti ära.



