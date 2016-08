Uudised

Maavalitsust üllatas praamireisijate hulk (6)

Reede, 26. august 2016.



Autor: Ines Vapper Reede, 26. august 2016. FOTO: Erik Tüür Suvel suursaartega laevaliiklust täiendanud parvlaevad Mercandia ja Harilaid lõpetasid 20. augustil reiside tegemise vastavalt tellimusele, mistõttu tekkisid pühapäeval mitme kilomeetri pikkused ootejärjekorrad. Keskmiselt oodati Kuivastus praamile pääsemist neli tundi.



Hullem oli olukord aga Hiiumaal, kus maavanem Riho Rahuoja sõnul oodati laeva lausa 8–9–10 tundi. Saaremaa Laevakompanii sõnul ei ületanud järjekord aga kuut tundi.



“Seda osalt seetõttu, et laevakompanii hakkab statistikat pidama siis, kui autod on väravast läbi sõitnud. Kuus tundi võis see järjekord olla tõesti siis, kui oldi juba väravateni jõudnud,” ütles Rahuoja Postimehele.



Riik loeb sente



Möödunud pühapäeval tekkinud järjekorrad võib maavanema kinnitusel kokku võtta laevafirma ja ministeeriumi vaheliste kehvade suhetega, kus ühel on saartevahelisest laevaliikluse korraldamisest ükskõik ja teine loeb igaks lisareisiks kulutatavat senti.



Väinamere Liinid kinnitas Postimehele edastatud vastuses, et nende prognoos ja ettepanekud suviseks reiside arvuks olid suuremad kui kujunes riigi lõplik tellimus.



“2016. aasta suvel on majandus- ja kommunikatsiooniministeerium tellinud Väinamere Liinide ettepanekul ja Hiiu maavalitsuse toetusel jooksvalt vaid üksikuid täiendavaid lisareise Rohuküla-Heltermaa liinile, kuigi vedaja ja maavalitsuse ettepanek graafiku tihendamiseks parvlaeva Harilaid reisidega on olnud suurem,” seisis ettevõtte vastuses.



Möödunud pühapäeval sõitis aasta varem sama pühapäevaga võrreldes Heltermaalt mandrile üle 200 auto ja 400 reisija rohkem. Sellist muutust ei ole aga laevafirma väitel võimalik prognoosida.



Saare maavalitsuse arendusnõunik Karl Tiitson ütles, et saarlased ei ole otseselt Hiiu maavalitsusega sarnaste probleemide ees seisnud.



“MKM-i ja vedaja vahel oli kokkulepe tuua kolmas laev Kuivastu-Virtsu liinile kaheks kuuks. Suviseid graafikuid kooskõlastades lähtusime eelmise aasta reiside logidest välja loetavast nõudlusest,” selgitas Tiitson.



